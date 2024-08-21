WhatsApp desteği kesilecek telefonlar, 1 Eylül'de artıyor! Merak edilen o liste paylaşıldı

21 Ağustos 2024 15:08 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 15:25

Teknolojinin hızla gelişmesiyle, eski telefonlar yeni güncellemeleri destekleyemiyor ve bu da WhatsApp gibi uygulamaların bu cihazlardaki desteğini sonlandırmasına neden olabiliyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, her yıl belirli telefon modellerine olan desteğini kesiyor. 2024 yılı itibarıyla WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi yeniden güncellenmiş durumda. Pek çok kişi de telefonlarının bu listede olup olmadığını merak ediyor.

WhatsApp desteklemeyen telefonlar, genellikle artık yazılım güncellemeleri almayan eski model cihazlar arasında yer alıyor. Bu tür cihazlar donanımsal olarak eskidiği için yeni güncellemelerden faydalanamıyor, bu sebeple sadece WhatsApp değil Google'ın kendisi bile bir süre sonra desteğini sonlandırabiliyor.

WHATSAPP DESTEKLEMEYECEK TELEFONLAR (EYLÜL 2024)

WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta'nın almış olduğu bu kararla birlikte 1 Eylül'den itibaren Galaxy S3 Mini gibi eski model akıllı telefonlarda artık mesajlaşma uygulaması kullanılamayacak.

Tamindir'de yer alan habere göre WhatsApp'ın desteğini keseceği telefonlar listesi oldukça geniş. Bu cihazlar arasında Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo gibi markaların eski modelleri yer alıyor.

İşte WhatsApp desteği kesilecek bazı telefonlar:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820

Sony Xperia M

WHATSAPP DESTEĞİ KESİLDİKTEN SONRA NE OLUR?

Bu modeller, artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak ve uygulama desteği de sonlandırılacak. Kullanıcıların alternatif mesajlaşma uygulamalarını değerlendirmek veya daha yeni yazılımsal olarak güncel bir cihaza geçiş yapmayı düşünmek gibi alternatifleri bulunuyor.