WhatsApp desteği kesilecek telefonlar, 1 Eylül'de artıyor! Merak edilen o liste paylaşıldı
WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi düzenli olarak güncelleniyor. WhatsApp, 1 Eylül 2024 itibarıyla Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo'nun eski modellerine desteğini sonlandıracak. Bu listede yer alan cihazlar artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak.
Teknolojinin hızla gelişmesiyle, eski telefonlar yeni güncellemeleri destekleyemiyor ve bu da WhatsApp gibi uygulamaların bu cihazlardaki desteğini sonlandırmasına neden olabiliyor.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, her yıl belirli telefon modellerine olan desteğini kesiyor. 2024 yılı itibarıyla WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi yeniden güncellenmiş durumda. Pek çok kişi de telefonlarının bu listede olup olmadığını merak ediyor.
WhatsApp desteklemeyen telefonlar, genellikle artık yazılım güncellemeleri almayan eski model cihazlar arasında yer alıyor. Bu tür cihazlar donanımsal olarak eskidiği için yeni güncellemelerden faydalanamıyor, bu sebeple sadece WhatsApp değil Google'ın kendisi bile bir süre sonra desteğini sonlandırabiliyor.
WHATSAPP DESTEKLEMEYECEK TELEFONLAR (EYLÜL 2024)
WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta'nın almış olduğu bu kararla birlikte 1 Eylül'den itibaren Galaxy S3 Mini gibi eski model akıllı telefonlarda artık mesajlaşma uygulaması kullanılamayacak.
Tamindir'de yer alan habere göre WhatsApp'ın desteğini keseceği telefonlar listesi oldukça geniş. Bu cihazlar arasında Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo gibi markaların eski modelleri yer alıyor.
İşte WhatsApp desteği kesilecek bazı telefonlar:
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L7II
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus F6
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus F7
- Lenovo A820
- Sony Xperia M
WHATSAPP DESTEĞİ KESİLDİKTEN SONRA NE OLUR?
Bu modeller, artık WhatsApp'ın yeni güncellemelerini alamayacak ve uygulama desteği de sonlandırılacak. Kullanıcıların alternatif mesajlaşma uygulamalarını değerlendirmek veya daha yeni yazılımsal olarak güncel bir cihaza geçiş yapmayı düşünmek gibi alternatifleri bulunuyor.