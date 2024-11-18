WhatsApp desteklemeyecek telefonlar artıyor! 1 Şubat'tan itibaren bu modelleri desteklemeyecek

18 Kasım 2024 14:24 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:33

Meta, KaiOS tabanlı telefonlarda WhatsApp desteğini Şubat 2025 itibarıyla tamamen sonlandıracağını açıkladı. Bu bağlamda 1 Şubat'tan itibaren WhatsApp desteklemeyecek telefonlar arasına Nokia ve Alcatel markalarının eski modelleri eklenecek. İşte yeni liste!

Dolandırıcıların hedefinde bu kez WhatsApp üzerinden gönderilen düğün davetiyeleri var! Açmadan önce dikkat

Dolandırıcıların hedefinde bu kez WhatsApp üzerinden gönderilen düğün davetiyeleri var! Açmadan önce dikkat

WhatsApp​ desteklemeyecek telefonlar her geçen gün artıyor. Son olarak teknoloji devi Meta​, yaptığı duyuruyla birlikte eski işletim sistemlerine verdiği desteği sonlandırma kararı kapsamında, KaiOS tabanlı telefonlar için WhatsApp kullanımını 2025 Şubat ayında durduracağını açıkladı.

WHATSAPP DESTEKLEMEYECEK TELEFONLAR ARTIYOR

Android ve iOS'a göre daha az bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılan KaiOS işletim sistemi, şubat ayından itibaren WhatsApp'a erişim sağlayamayacak. Bu tarihe kadar mevcut kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Yeni hesap oluşturma işlemleri ise Haziran 2024'te devre dışı bırakılmıştı.

Meta, eski işletim sistemlerine verilen desteği kesmenin, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak için gerekli olduğunu belirtti.

Mümkün olduğunca çok kişiye gizli ve güvenilir hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade eden şirket, küresel özel arama ve mesajlaşmayı geliştiren ve gün geçtikçe artan özellikleri de dahil olmak üzere WhatsApp'ın nasıl kullanıldığını düzenli olarak gözden geçirdiklerini belirtti:

"Bundan sonra KaiOS desteklenen cihazlarda WhatsApp desteği sonra erecek. Bu cihazlarda desteği durdurmadan önce, etkilenen tüm kullanıcılara önceden doğrudan bilgi verilecektir. KaiOS cihazlarının kullanıcıları, bu cihazlarda yedekleme desteği veya geri yükleme özelliği olmadığı için önemli bilgilerini cihaz dışına kopyalamalıdır."

KAİOS, HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞIYOR?

KaiOS işletim sistemi genellikle Nokia​'nın eski modelleri ve bazı Alcatel marka akıllı telefonlarda çalışıyor. Dolayısıyla WhatsApp desteklemeyecek telefonlar listesi, Şubat 2025 itibarıyla şu modelleri kapsayacak: