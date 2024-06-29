WhatsApp, durum paylaşma arayüzünü Instagram'a benzetti

29 Haziran 2024 12:05 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:05

Çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların durum paylaşırken medya formatları arasında daha hızlı geçiş yapabilmelerini sağlayacak bir özelliği kullanıma sundu.

WHATSAPP DURUM PAYLAŞMA EKRANINI GÜNCELLEDİ

WABetaInfo sitesinin haberine göre, yeni arayüz metin, video veya fotoğraf gibi farklı içerikleri kolayca seçip paylaşmayı mümkün kılıyor. Kullanıcılar, ekranın alt kısmında bulunan seçenekler arasından istedikleri medya türünü seçerek paylaşım yapabilecek.

WhatsApp'ın iOS beta programındaki kullanıcılar da bu yeniliği deneyimlemeye başladı. TestFlight uygulamasında yer alan WhatsApp iOS 24.13.10.72 beta güncellemesi sayesinde, durum güncellemeleri için geliştirilmiş paylaşım özelliği kullanıma sunuldu.

Yeni arayüzün beta test aşamasında olması nedeniyle, özellik şu anda bazı kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda. Diğer kullanıcılar ise ilerleyen dönemde gerçekleşecek güncellemelerle bu özellikten yararlanabilecek.

WHATSAPP'IN YENİ DURUM PAYLAŞMA ARAYÜZÜ NASIL KULLANILIR?

Beta test programını kullanıyorsanız WhatsApp'ın yeni durum paylaşma arayüzüne erişmek için şu adımları izleyin:

- Mobil cihazınızda WhatsApp'ı açın.

- Güncellemeler sekmesine gelin.

- 'Durumum' yazısının yanındaki kamera veya kalem işaretine tıklayın.

- Alt kısımdaki seçeneklerden birini seçerek durum paylaşabilirsiniz.