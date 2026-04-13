WhatsApp durumlarına yeni düzen: Bilinmeyen numaralar için açıklama geliyor

GİZLİLİK AYARLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

WhatsApp, bu değişiklikle birlikte gizlilik konusunda herhangi bir yenilik yapılmadığının da altını çiziyor.

Kullanıcılar hâlâ durum güncellemelerini kimlerin görebileceğini kendileri belirliyor. Yani kontrol tamamen kullanıcıda. Eğer rehberinizde kayıtlı olmayan birinin durumunu görüyorsanız, bu genellikle karşı tarafın sizin numaranızı kaydetmiş olması ve gizlilik ayarlarının buna izin vermesiyle açıklanıyor.

Başka bir deyişle sistem, iki taraflı bir görünürlük mekanizmasına dayanıyor.