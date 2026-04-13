WhatsApp durumlarına yeni düzen: Bilinmeyen numaralar için açıklama geliyor

WhatsApp, durum güncellemeleriyle ilgili kullanıcıların aklındaki bazı soru işaretlerini gidermeye hazırlanıyor. Özellikle rehberde kayıtlı olmayan numaralardan görülen durum paylaşımları, zaman zaman kafa karışıklığı oluşturuyordu.
Yeni test edilen özellikle birlikte uygulama, bu durumun neden gerçekleştiğini küçük bir açıklama ekranıyla anlatıyor. Yani kullanıcılar artık bir durum güncellemesini neden gördüklerini daha net anlayabilecek.
Sistem aslında oldukça basit bir mantıkla çalışıyor. Uygulama, son dönemde mesaj gönderdiğiniz ya da arama yaptığınız numaralarla olan etkileşiminizi temel alıyor. Kısacası, rehberde kayıtlı olmasa bile yakın zamanda iletişim kurduğunuz bir numara durum paylaşımı yaparsa, o içerik karşınıza çıkabiliyor.
WhatsApp, bu değişiklikle birlikte gizlilik konusunda herhangi bir yenilik yapılmadığının da altını çiziyor.
Kullanıcılar hâlâ durum güncellemelerini kimlerin görebileceğini kendileri belirliyor. Yani kontrol tamamen kullanıcıda. Eğer rehberinizde kayıtlı olmayan birinin durumunu görüyorsanız, bu genellikle karşı tarafın sizin numaranızı kaydetmiş olması ve gizlilik ayarlarının buna izin vermesiyle açıklanıyor.
Başka bir deyişle sistem, iki taraflı bir görünürlük mekanizmasına dayanıyor.
WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı tek yenilik bu değil. Şirket aynı zamanda durum güncellemelerinin uygulamadaki yerini de yeniden düşünmeye başlamış durumda.
Planlanan değişikliklerden biri, durumların Güncellemeler sekmesinden çıkarılarak Sohbetler sekmesinin üst kısmına taşınması. Böylece kullanıcılar durum paylaşımlarına ulaşmak için ekstra bir sekmeye gitmek zorunda kalmayacak.
Aslında bu yaklaşım, sosyal medya uygulamalarındaki “hikâye” formatına oldukça benziyor. Durumlar doğrudan ana ekranın bir parçası haline gelirse, görünürlükleri de doğal olarak artacak.
Yeni arayüzde dikkat çeken bir başka detay da sıralama sistemi. Sohbetler sekmesinin üst kısmında yer alacak gezinme çubuğu, kullanıcıların en sık iletişim kurduğu kişilerin durumlarını öncelikli olarak gösterecek.
Bu da içeriklerin biraz daha “önem sırasına” göre sunulması anlamına geliyor. Açıkçası bu durum, uygulamada geçirilen zamanı daha verimli yönetmeye yardımcı olabilir.