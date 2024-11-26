WhatsApp, eski iPhone modellerine desteği sonlandırıyor: 5 model etkilenecek

26 Kasım 2024 16:35 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:35

WhatsApp, eski iPhone modelleri için desteği sonlandırma kararı aldı. Meta bünyesinde faaliyet göstermeye devam uygulamanın kararına göre, yeni yılda 5 model için artık WhatsApp desteği kesilecek.

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp​, yıllar içerisinde birçok yeni özellikle kullanıcılarının karşısına çıkarken, eski cihazlar için de desteğini kesiyor. Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, WhatsApp yakında bazı eski iPhone​ modellerinde çalışmayı durduracak.

HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın artık iOS 15.1 ve üzeri işletim sistemlerine sahip cihazlarla uyumlu olacağı belirtildi. Bu nedenle daha eski iOS sürümlerine sahip cihazlar, uygulamanın yeni sürümlerini çalıştıramayacak. Şirket daha önce iOS 12 ve üzeri işletim sistemi sürümlerine destek veriyordu.

WhatsApp'ın desteğini kaybedecek iPhone modelleri şunlar:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

KARAR NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Yukarıdaki listede yer alan iPhone modellerini kullanmaya devam eden üyeler, WhatsApp'ı cihazlarında sorunsuz bir şekilde kullanmak daha yeni bir modele geçmek zorunda. Aksi halde 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren WhatsApp'tan mesajlaşamayacak veya başka kişileri arayamayacak.