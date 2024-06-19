WhatsApp, fotoğraf ve videolar için beklenen özelliği kullanıma sundu

19 Haziran 2024 15:04 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 15:04

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının hoşuna gidecek bir yeniliğe imza attı. Artık fotoğraf ve video gönderirken 'HD Kalite' özelliği otomatik olarak seçili halde bulunacak.

WhatsApp, depolama alanından tasarruf etmek için gönderilen fotoğraf ve videoları sıkıştırıyor. Bu da kullanıcıların yıllardır şikayet ettiği "kalite düşme" sorununa sebep oluyordu. Şirket bu sorunu çözmek amacıyla 'HD kalitede medya gönderme' özelliği geliştirmişti.

WHATSAPP, HD SEÇENEĞİNİ OTOMATİK HALE GETİRDİ

Fakat her fotoğraf-video göndereceğiniz zaman 'HD' seçeneğini seçmek zorunda kalıyordunuz. Haliyle bunu unutan kullanıcılar da kalite düşme sorununu yaşamaya devam ediyorlardı. WhatsApp artık dosyaları otomatik olarak HD kalitede göndermeyi destekliyor.

Bunun için ufak bir ayar yapmanız gerekiyor: WhatsApp ayarlarındaki "Depolama ve Veri" menüsü altında bulunan "Varsayılan Görüntü Kalitesi" seçeneğinden HD'yi seçmek.