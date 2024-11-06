WhatsApp galeriye hızlı erişim kısayolu ile fotoğraf ve video paylaşımını kolaylaştırıyor

06 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:22

WhatsApp, kullanıcıların daha kolay fotoğraf ve video paylaşabilecekleri bir özelliği Android beta sürümünde devreye aldı. Sohbet çubuğuna eklenen "galeriye hızlı erişim" kısayolu sayesinde artık tek tuşla medya paylaşımı yapılabilir hale geldi.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, medya paylaşım sürecini daha hızlı ve pratik hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özelliği teste aldı. Android için yayınlanan 2.24.23.11 numaralı en son beta sürümünde, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını sohbetlerde göndermesini kolaylaştıracak bir kısayol tuşu uygulamaya eklendi.

SOHBET ÇUBUĞUNA "GALERİYE HIZLI ERİŞİM" KISAYOLU EKLENDİ

Artık WhatsApp kullanıcıları, sohbet çubuğuna eklenen özel bir kısayol ile doğrudan galeriye erişim sağlayabilecek. Bu sayede herhangi bir sohbet penceresinde zaman kaybetmeden fotoğraf veya video gönderilebilecek. Peki bu özellik kullanıcılara ne fayda sağlayacak?

Mevcut sistemde medya göndermek için kullanıcılar kamera veya bağlantı simgesi üzerinden galeriye erişebiliyor ve iki farklı menüyle karşılaşıyordu. Yeni kısayol sayesinde WhatsApp, medya paylaşımını "bir adımda gerçekleştirebilir" hale getirmiş oldu.

WABetaInfo, WhatsApp'ın yeni özelliği şu an için yalnızca belirli bir grup Android beta kullanıcısına sunduğunu ve kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre özellik üzerinde değişiklik yapabileceğini belirtti.