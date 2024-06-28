WhatsApp, grup sohbetlerinde 'etkinlik' dönemini resmen başlattı

28 Haziran 2024 17:03 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:03

Facebook gruplarında yıllardır var olan 'etkinlik oluşturma' seçeneği WhatsApp gruplarına geldi. Mesajlaşma uygulaması, daha önce topluluk gruplarıyla sınırlı tuttuğu bu özelliği bugün itibarıyla bağımsız gruplara da getirdi.

İnsanların sanal bir toplantı ya da doğum günü yemeği gibi buluşmalarını doğrudan WhatsApp'ta organize edebilecekleri 'Etkinlikler' özelliğini bir gruptaki bütün üyeler kullanabilecek. Diğer üyeler de etkinliğe katılıp katılmayacaklarını gruba bildirebilecek. Konuklar, etkinliği grubun bilgi sayfasında bulabilecek. Ve etkinliğe gidecek olanlara tarih yaklaştıkça bildirim gönderilecek.

WHATSAPP GRUPLARINDA ETKİNLİK NASIL OLUŞTURULUR?

Mesaj yazma özelliği yöneticilerle sınırlı tutulmamış gruplar hariç, üye olduğunuz herhangi bir grupta etkinlik oluşturmak için mesaj yazma bölümünün sol tarafındaki "+" simgesine tıklayın ve ekrana gelen "Etkinlik" seçeneğine basın.

Ardından etkinliğinize bir isim verin, isterseniz açıklama yazın ve başlangıç tarihini / saatini de ekleyip son olarak organizasyonun gerçekleşeceği konumu belirleyin. İsteğe bağlı olarak WhatsApp arama bağlantısı da ekledikten sonra "Gönder" butonuna tıklayın.

OLUŞTURULAN ETKİNLİK DÜZENLENEBİLİYOR

WhatsApp etkinlik oluşturma özelliği ile bir organizasyon planladıktan sonra, güncellemeniz gereken veya sonradan eklemek istediğiniz bir bilgi varsa "Etkinliği düzenle" butonuna basarak bunu yapabilirsiniz.