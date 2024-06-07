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WhatsApp, hesabınızı yasaklayabilir! Yeni özellik birçok kişiyi üzecek

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: WABetaInfo
07 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:30
WhatsApp, hesabınızı yasaklayabilir! Yeni özellik birçok kişiyi üzecek

WhatsApp, ABD'deki bazı eyaletlerin yasaları doğrultusunda kullanıcıların yaş doğrulaması yapmalarını zorunlu kılacak. Yeni özelliğin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların doğum tarihlerini gün, ay ve yıl bilgileriyle girmelerini zorunlu kılacak bir özellik üzerine çalışmaya başladı.

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın "2.24.12.25" numaralı Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, ABD'deki bazı eyaletlerin bir platforma kaydolan kullanıcıların yaş doğrulaması yapmalarını gerektiren yasalarına uyum sağlamak için geliştiriliyor.

BİR KEZ GİRİLEN DOĞUM TARİHİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Özellik kullanıma sunulduktan sonra WhatsApp, kullanıcıyı hangi tarihte doğduğunu seçeceği bir ekrana yönlendirecek. WhatsApp'ın belirttiğine göre, bir kez girilen doğum tarihi daha sonra değiştirilemeyecek.

WhatsApp, hesabınızı yasaklayabilir! Yeni özellik birçok kişiyi üzecek - 1. Resim

TÜRKİYE'DE DE OLACAK MI?

Şu anda Türkiye, kullanıcıların WhatsApp gibi bir platformu kullanabilmek için yaş doğrulaması yapmalarını zorunlu tutmuyor. Bu sebeple çatı şirket Meta büyük ihtimalle bu yeni özelliği Türkiye'de kullanıma sunmayacaktır.

ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

WABetaInfo, WhatsApp'ın "yaş doğrulaması" özelliğini beta programı kapsamında test ettiğini bildirdi. Google Play Store üzerinden yayınlanan 'WhatsApp Beta' uygulamasını yükleyen sınırlı sayıda kullanıcı bu özelliğe erişebiliyor.

Kaynak: WABetaInfo
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