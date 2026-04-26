İtalyan merkezli yeni bir casus yazılım ağı, operatörlerin de yardımıyla sahte güncellemeler üzerinden kullanıcıların cihazlarına sızarak mesajlara erişim sağlıyor. Morpheus, Pegasus veya Paragon Solutions gibi gelişmiş araçların kullandığı sıfır tıklama (zero click) açıkları yerine sosyal mühendislik yöntemlerine güveniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ WhatsApp hesaplarını ele geçiren Morpheus virüsüne dikkat! İtalya merkezli yeni bir casus yazılım ağı, operatörlerin yardımıyla sahte güncellemeler ve sosyal mühendislik yöntemleriyle kullanıcıların mesajlarına erişim sağlıyor. Yazılım, gelişmiş araçların aksine sıfır tıklama açıkları yerine sosyal mühendislik yöntemlerine güveniyor. Casus yazılımın telefona bulaşması için kullanıcının uygulamayı bizzat yüklemesi gerekiyor. Telekomünikasyon sağlayıcısı, kurbanın mobil verisini engelleyerek bağlantı sorununa neden oluyor. Hedefe gönderilen SMS, bağlantı üzerinden indirilen bir dosya ile casus yazılımı yüklüyor. Yazılım, Android erişilebilirlik izinlerini kötüye kullanarak sahte bir sistem güncelleme ekranı gösteriyor. Telefon yeniden başlatıldıktan sonra WhatsApp arayüzünü taklit ederek biyometrik doğrulama istiyor ve bu sayede hesaba yeni cihaz eklenmesine izin veriliyor.

"Düşük maliyetli gözetleme araçları" kategorisinde değerlendirilen yazılımın ise telefona bulaşması için hedefin uygulamayı bizzat yüklemesi gerekiyor.

Saldırı zinciri, casus yazılımı kullanan yetkililerle koordineli çalışan telekomünikasyon sağlayıcısının, kurbanın mobil verisini bilerek engellemesiyle başlıyor. İnternet erişimi kesilen hedef kişiye, bağlantısını geri getirmesi ve telefonunu güncellemesi talimatını veren bir SMS gönderiliyor. Gelen mesajdaki bağlantı üzerinden indirilen dosya, tamamen casusluk amacıyla çalışıyor.

WHATSAPP MESAJLARI VE KİŞİLERİ ANINDA KOPYALANIYOR

Cihaza kurulan yazılım, ekran içeriğini okumasına ve çalışan diğer uygulamalarla etkileşime girmesine olanak tanıyan yerleşik Android erişilebilirlik izinlerini kötüye kullanıyor. Ardından ekranda sahte bir sistem güncelleme ekranı ve yeniden başlatma uyarısı beliriyor.

Telefon yeniden açıldıktan sonra kötü amaçlı sistem WhatsApp arayüzünü taklit ederek rutin bir hesap kontrolü bahanesiyle mağdurdan biyometrik doğrulama talep ediyor. Onayın ardından, casus aracın hedefin WhatsApp hesabına yeni bir cihaz eklemesine bilmeden izin veriyor. Dolayısıyla kurbanın tüm mesajlarına ve kişilerine tam erişim sağlanıyor.