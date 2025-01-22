WhatsApp, Instagram, Facebook birleşiyor: Tek tıkla tüm uygulamalarda paylaşım imkanı

22 Ocak 2025 10:42 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:43

Meta, kullanıcıların WhatsApp hesaplarını Facebook, Instagram ve Meta Quest ile bağlantılı bir şekilde yönetebileceği "Hesaplar Merkezi" entegrasyonunu duyurdu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp Durumlarını diğer platformlarda kolayca paylaşabilecek ve Tek Oturum Açma (SSO) özelliği ile uygulamalara tek bir hesapla giriş yapabilecek.

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WhatsApp yeni dönem için düğmeye bastı: "Bu özellik olmadan nasıl yaşamışım" diyeceksiniz!

Meta​, salı günü yaptığı açıklamada, kullanıcıların artık WhatsApp hesaplarını, Facebook​, Instagram​ ve Meta Quest hesapları arasında bağlantılı deneyimlerini yönetebilecekleri bir merkez olan Hesaplar Merkezi'ne ekleyebileceğini duyurdu. Bu entegrasyon sayesinde, kullanıcılar WhatsApp​ Durumlarını Instagram ve Facebook Hikayeleri olarak çapraz bir şekilde paylaşabilecek ve böylece aynı içeriği birden fazla kez paylaşma gerekliliği ortadan kalkacak.

WHATSAPP HESABINIZI INSTAGRAM'A BAĞLAYABİLECEKSİNİZ

Ayrıca, "Tek Oturum Açma" (Single Sign On) özelliği sayesinde, kullanıcılar aynı hesapla birden fazla uygulamaya giriş yapabilecek. Bu işlev sayesinde, örneğin Facebook hesap bilgilerinizi kullanarak Instagram'a giriş yapabiliyorsunuz.

HESAPLAR MERKEZİ ZORUNLU DEĞİL

WhatsApp hesabınızı Hesaplar Merkezi'ne eklemek isteğe bağlı olup, varsayılan olarak kapalı şekilde gelecek. Öte yandan Meta, WhatsApp hesabınızı bu merkeze bağlamayı tercih etseniz bile WhatsApp mesajlarınızın ve aramalarınızın uçtan uca şifreli olacağını vurguladı.

Meta'nın uygulamalarının Ayarlar bölümünde bulunan Hesaplar Merkezi, 2020 yılında, kullanıcıların şirketin hizmetleri arasındaki bağlantılı deneyimlerini yönetmelerine olanak tanımak amacıyla tanıtıldı. Meta, Hesaplar Merkezi'ne avatarları, Meta AI çıkartmalarını ve Imagine Me kreasyonlarını yönetme seçeneği gibi ek işlevler sunmayı da planlıyor.

GLOBAL OLARAK KULLANIMA SUNULDU

Şirket, WhatsApp entegrasyonunu küresel olarak kullanıma sunduğunu, ancak tüm kullanıcılar için erişilebilir hale gelmesinin aylar sürebileceğini duyurdu. Entegrasyon kullanıma sunulduğunda, WhatsApp ayarlarında bu seçeneği göreceksiniz. Ayrıca hesaplar arasında bir işlem yapmaya çalıştığınızda, örneğin Durumunuzu Meta'nın diğer uygulamalarından birine yeniden paylaşmak istediğinizde bu entegrasyonu görebilirsiniz.