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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

'WhatsApp iPad' sürümü yakında gelebilir: İşte beklenen paylaşım

WhatsApp kullanıcılarının yıllardır merakla beklediği iPad uygulaması sonunda gerçek oluyor. Apple'ın TestFlight platformu üzerinden uzun süredir sınırlı beta testleri devam eden uygulamanın, artık son aşamaya geldiği düşünülüyor. WhatsApp'ın X hesabından yapılan bir paylaşım da bu ihtimali güçlendirdi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 11:03

WhatsApp iPad kullanıcılarının yıllardır dört gözle beklediği hamleyi sonunda yapıyor. iPad için WhatsApp uygulaması, resmi duyuruya çok yaklaştı gibi. Peki WhatsApp iPad uygulaması ne zaman indirilebilecek? İşte detaylar...

Yıllardır WhatsApp kullanıcılarının dört gözle beklediği iPad sürümü, çok yakında tüm kullanıcılara sunulacak gibi görünüyor. Resmi WhatsApp X hesabının, bir kullanıcının iPad uygulaması talebine "gözler" emojisiyle yanıt vermesi, programın yakında indirilebilir olacağı anlamına geliyor.

https://x.com/WhatsApp/status/1927047493797192070

WHATSAPP IPAD UYGULAMASI BETA AŞAMASINDA

Neredeyse iki yıldır, WhatsApp iPad beta sürümü, Apple'ın TestFlight platformu üzerinden sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyordu. Mevcut durumda beta kontenjanı dolu olsa da uygulamayı deneyimleyen kullanıcılar, oldukça kararlı ve sorunsuz bir deneyim yaşadıklarını belirtiyor.

'WhatsApp iPad' sürümü yakında gelebilir: İşte beklenen paylaşım

'EŞLİK MODU' İLE IPHONE BAĞIMLILIĞI SON BULACAK

Yeni iPad uygulamasının en çok dikkat çeken özelliklerinden biri, cihazlar arası eşzamanlı kullanım sağlayan companion mode (eşlik modu) olacak. Özellik sayesinde, iPhone internete bağlı olmasa bile iPad üzerinden WhatsApp mesajlarına erişim sağlanabilecek. Aynı masaüstü ve web versiyonlarında olduğu gibi, tüm mesajlar ve aramalar uçtan uca şifreli kalacak.

'WHATSAPP IPAD' SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Her ne kadar WhatsApp iPad çıkış tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, WhatsApp iPad indir seçeneğinin kısa sürede App Store'da yerini alması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp iPad uygulaması ne zaman indirilebilecek?
Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı ancak WhatsApp’ın sosyal medya paylaşımları ve beta sürecinin tamamlanmaya yaklaşması, uygulamanın çok yakında App Store'da kullanıma sunulacağını gösteriyor.
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