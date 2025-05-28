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 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp iPad uygulaması resmen çıktı: İşte özellikleri ve indirme yöntemi

Meta nihayet beklenen adımı attı. 15 yılı aşkın süredir sadece iPhone ve Android cihazlarda çalışan WhatsApp artık iPad kullanıcılarının da hizmetine sunuldu. Peki WhatsApp iPad uygulaması nasıl indirilir? WhatsApp Apple tabletlerde ne özellikler sunuyor? İşte tüm detaylar.

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WhatsApp iPad uygulaması resmen çıktı: İşte özellikleri ve indirme yöntemi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 09:54

Uzun yıllardır kullanıcıların talep ettiği iPad için WhatsApp uygulaması gerçek oldu. Meta tarafından dün (27 Mayıs) itibarıyla yayınlanan yeni aplikasyon, iPadOS'un tüm güçlü yönlerini arkasına alarak kullanıcılara daha büyük ekranda işlevsel bir mesajlaşma deneyimi sunmayı vaat ediyor.

WHATSAPP IPAD UYGULAMASI ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni WhatsApp iPad uyumluluğu sayesinde kullanıcılar, 32 kişiye kadar sesli ve görüntülü arama, hem ön hem arka kamera kullanımı ve ekran paylaşımı gibi özelliklerden faydalanabiliyor.

WhatsApp iPad uygulaması resmen çıktı: İşte özellikleri ve indirme yöntemi

Yeni uygulama, iPadOS'un Sahne Yöneticisi, Split View ve Slide Over özelliklerini tam anlamıyla destekliyor. Bu sayede WhatsApp çoklu görev desteği ile kullanıcılar bir yandan görüşme yaparken, diğer yandan internette gezinebiliyor ya da grup planlamaları yapabiliyor. Ayrıca Magic Keyboard ve Apple Pencil ile de tam uyumlu çalışıyor.

WHATSAPP IPAD SÜRÜMÜ NASIL İNDİRİLİR?

iPad için WhatsApp indir seçeneği şu an itibarıyla doğrudan App Store üzerinden erişilebilir durumda. Kurulum süreci de oldukça basit. Uygulamayı açtıktan sonra bir defa giriş yapmanız yeterli oluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp iPad uygulaması hangi iPad modelleriyle uyumlu?
Yeni WhatsApp uygulaması, iPadOS 15.1 veya üzeri sürümü çalıştıran tüm iPad modelleriyle uyumlu şekilde çalışır
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