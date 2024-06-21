WhatsApp, konum paylaşırken yaşanan soruna el attı!

21 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:30

WhatsApp, fotoğraf ve videolar için beklenen özelliği kullanıma sundu

WhatsApp, fotoğraf ve videolar için beklenen özelliği kullanıma sundu

WhatsApp, Android için sunduğu 2.24.13.14 beta güncellemesiyle önemli yeniliklere imza attı.

Kullanıcılar artık görüntülü aramalarında artırılmış gerçeklik (AR) özellikleriyle efektler ekleyebiliyor. AR destekli bu yeni özellikler, cilt düzeltme aracı ve düşük ışık modu gibi yüz filtrelerini içerirken, bunun yanı sıra kullanıcılar bazı önemli sorunlarla da karşılaştı.

WHATSAPP, ÇÖKME SORUNUNU ÇÖZDÜ

Son güncellemenin ardından birçok beta test kullanıcısı, sohbetlerde konum paylaşırken uygulamanın aniden çöktüğünü bildirmişti. Konumlarını kişi ve gruplarla paylaşmak isteyen kullanıcılar, bu işlemi gerçekleştirmeye çalıştıklarında WhatsApp'ın beklenmedik bir şekilde kapandığını ve bir hata mesajıyla karşılaştıklarını belirtti.

Cihazı yeniden başlatmak veya uygulamayı zorla durdurmak gibi çözüm yolları denense de WABetaInfo sitesi, X (eski adıyla Twitter) profilinden yaptığı açıklamada, bu sorunun çözümü için yeni bir hata düzeltme güncellemesinin yakında çıkacağını duyurmuştu.

Beklenen oldu ve Google Play'de sunulan WhatsApp Android 2.24.13.16 beta güncellemesi ile bu çökme sorunu çözüme kavuştu. Yeni hata düzeltme güncellemesi, kullanıcıların konum paylaşma sırasında yaşadığı çökme sorununu ortadan kaldırmış durumda.