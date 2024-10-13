WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni yapay zeka özellikleri geldi: Analiz bile yapabiliyor

13 Ekim 2024 13:58 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:55

WhatsApp, Meta AI destekli yapay zeka özelliklerine geçtiğimiz günlerde kavuşmuştu. Microsoft da kendi sohbet robotu Copilot modelini WhatsApp kullanıcılarının önüne serdi. Peki WhatsApp Copilot yapay zeka özellikleri nasıl kullanılır?

Yapay zeka destekli konuşma robotları rekabetinde Microsoft​, Copilot​'u WhatsApp​'a entegre ederek Meta AI ile rakip durumuna geldi. Artık WhatsApp kullanıcıları, Copilot'un sağladığı DALL-E 3 destekli görsel oluşturma ve ileri düzey metin işleme gibi özelliklerden yararlanabilecek.

Microsoft, Copilot teknolojisini sosyal medya platformlarına entegre etme stratejisi çerçevesinde "Copilot for Social Apps" projesini hayata geçirmişti. Bu proje ile daha önce Telegram'a entegre edilen Copilot, şimdi de WhatsApp kullanıcıları için erişilebilir bir hale getirildi.

WHATSAPP YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ NASIL KULLANILIR?

Copilot'u kullanmak için bir Microsoft hesabına sahip olmanız gerekmiyor. Kullanıcılar, Microsoft'un resmi web sayfasındaki "WhatsApp üzerinden Copilot ile sohbet başlatma" butonuna tıklayarak yapay zekayla sohbet edebilirler. Bunun yanı sıra, +18772241042 numarasını WhatsApp kişileriniz arasına ekleyerek de yapay zeka ile konuşma başlatabilirsiniz.

Copilot, DALL-E 3 görüntü oluşturma modeli ile entegre bir şekilde çalışarak kullanıcıların metin bazlı taleplerle görseller oluşturmasına olanak tanıyor. Ayrıca yapay zeka, yazılı soruları yanıtlayabiliyor ve yüklenen görsellerin içeriğini inceleyerek kullanıcılara bilgi sunabiliyor.