WhatsApp kullanıcılara kolaylığı duyurdu! Grup sohbetlerine yeni özellik

Popüler mesaj uygulaması WhatsApp, grup sohbetleri ve görüntülü aramalarda getirilen yeni özellikleri duyurdu. Özellikle çok sık grup sohbeti yapan kullanıcılar mesajlar kısmında farklılık görebilir. İşte WhatsApp'ın hem iPhone hem de Android kullanıcıları için getirdiği özellikleri...

Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu. Oldukça önemli bir yazılım güncellemesi olduğu belirtilen özellikte sohbetler kısmını ilgileyen geliştirmeler yaşandı. Sohbetler artık daha dokunulabilir ve düzeltilebilir hale geldi.

WHATSAPP GRUP SOHBETLERİ DÜZENLEMESİ

WhatsApp grup sohbetleri, kullanıcıların gerçekte kaç kişinin çevrimiçi olduğunu bilmelerini sağlayan bir göstergeye sahip. Teknik geliştirme grup adının hemen altında olacak. Grup sohbetlerindeki sürekli bildirimlerin engellenmesi için kullanıcılar yeni "Şunun için bildirim gönder" ayarını seçebiliyor. Yeni düzenlemelerde '@bahsetmeler' ve kayıtlı kişilerden gelen mesajlar için bildirimlere belirli sınırlamalar koymak üzere "vurgula"ya dokunabilir veya her bildirimi almak için "Tümü"nü seçebilir. Grup sohbeti katılımcıları, Discord ve Slack kullanıcılarının yapabildiği gibi diğer kullanıcıların mesajlara bıraktığı tepkilere dokunarak aynı tepkiyi ekleyebilir.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARDA ÖNEMLİ DETAY

Kullanıcılar artık WhatsApp'ı iPhone'larda varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması olarak ayarlayabilir. Kullanıcılar ayrıca bir sohbet dizisinden doğrudan bir görüntülü aramadan birini ekleyebilir. Görüntülü görüşmelerde yakınlaştırma, sıkıştırma ve uzaklaştırma özellikleri bulunuyor.

Son olarak engadget.com’da yer alan detaylarda WhatsApp, yönlendirme sistemini optimize ederek ve bant genişliği algılamasını artırarak görüntülü görüşme teknolojilerini yükselttiklerini söylüyor.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde Android kullanıcılarını ilgilendiren yeni özelliğini duyurmuştu. Bir kullanıcının göndermiş olduğu fotoğraf ve videoların alıcı tarafından telefon galerisine kaydedilmesi engellenecek.

