WhatsApp kullanıcıları dikkat! Artık bu telefonlarda çalışmayacak

01 Eylül 2024 22:20 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 22:36

WhatsApp'ta bir ilk: Meta AI ile anında sesli sohbet özelliği yolda!

WhatsApp'ta bir ilk: Meta AI ile anında sesli sohbet özelliği yolda!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp,1 Eylül 2024 tarihinden itibaren bazı eski model telefonlarda uygulamanın çalışmayacağını duyurdu.

Bu cihazların listesini yayınlayan Meta, yazılım gereksinimlerine uyulmaması nedeniyle uygulamanın kullanamayacağını açıkladı.

Dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, belirli eski model telefonlarda artık desteklenmeyecek.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK!

Meta, bu cihazların listesini yayımlayarak, yazılım gereksinimlerinin karşılanamaması sebebiyle uygulamanın bu telefonlarda çalışmayacağını duyurdu. Güncelleme 1 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olacak.

İşte güncelleme almayacak o telefon modelleri:

Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Lenovo A820 ve Sony Xperia M.