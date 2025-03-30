WhatsApp kullanıcılarına müjde: Durumlara müzik ekleme özelliği devreye alındı

WhatsApp, durum güncellemelerine müzik ekleme özelliğini kullanıma sundu. Artık fotoğraf ve videolarınıza en sevdiğiniz şarkıları ekleyerek duygularınızı daha etkileyici bir şekilde paylaşabilirsiniz. Peki WhatsApp şarkı ekleme nasıl yapılır?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların durum güncellemelerine müzik ekleyebileceği yeni bir özelliği sundu. Facebook ve Instagram'daki müzikli hikaye paylaşım deneyimini artık WhatsApp'ta da yaşamak mümkün. Fotoğraf ve videolarınızı kişisel şarkı seçimlerinizle süsleyerek, duygu ve düşüncelerinizi daha etkileyici bir şekilde ifade edebilirsiniz.

WHATSAPP DURUMLARA MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?

WhatsApp durum güncellemelerine müzik eklemek oldukça kolay. Uygulamayı açtıktan sonra şu adımları takip edebilirsiniz:

WhatsApp'ın açın ve ana sayfanın alt kısmındaki "Güncellemeler" sekmesine tıklayın.

"Durum" başlığı altında yer alan küçük kamera ikonuna tıklayın. Ardından paylaşmak istediğiniz içeriği belirleyin.

Üst bölümde yer alan müzik simgesine basın.

İstediğiniz parçayı arayarak seçin.

"Bitti" seçeneğiyle işlemi tamamlayın ve durumunuzu paylaşın.

15 SANİYE FOTOĞRAF, 60 SANİYE VİDEO

WhatsApp, müzik ekleme özelliğinde belirli sınırlar da getirdi. Fotoğraf paylaşımlarında maksimum 15 saniyelik, video paylaşımlarında ise 60 saniyeye kadar müzik eklemek mümkün. Ne yazık ki müziğin tamamını durumunuza ekleyemiyorsunuz.

Bu arada WhatsApp'ın müzikli durum güncelleme özelliği, uçtan uca şifreleme teknolojisi ile korunuyor. Bu sayede paylaştığınız müzikli durumlar yalnızca sizin belirlediğiniz kişiler tarafından görülebilecek. WhatsApp, kullanıcıların hangi müziği seçtiğiyle ilgili herhangi bir kayıt tutmuyor.