WhatsApp kullanıcılarına yeni sistem geliyor: Artık kodu okutan katılabilecek

01 Aralık 2024 16:33 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:33

WhatsApp, kullanıcıların QR kod tarayarak kanallara hızlı ve kolay bir şekilde katılmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeniliğin WhatsApp kullanıcılarına sunulması ise henüz gerçekleşmedi.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp​, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak WhatsApp iPhone beta sürümünde, özellikle kanal​ sahiplerinin ve üyelerinin işinin kolaylaştıracak bir özelliğe rastlandı.

WHATSAPP KANALLARINA QR KODU İLE GİRİLEBİLECEK

Daha önce mesaj taşıma gibi işlemler için QR kodları entegre etmeyi planladığı bilinen WhatsApp, şimdi bu özelliği kanallara taşımak için kolları sıvadı. WABetaInfo'nun haberine göre, kullanıcıların artık QR kodunu tarayarak herhangi bir WhatsApp kanalına hızlı bir şekilde katılabilecek.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, her bir kanal için özel QR kodu oluşturulabilecek. "E bu özellik ne işime yarayacak ki?" diye düşünenler için, şöyle açıklayalım:

Şu anda bir kanala katılabilmek için kanalı WhatsApp'ta aramanız veya birisinin size linkini atması gerekiyor. QR kodlar ise bu zorunluluğu ortadan kaldırarak, herhangi bir kanala sadece 1 saniyelik bir tarama ile şak diye katılmanıza imkan verecek.

HENÜZ KULLANIMA SUNULMADI

WhatsApp, QR kod ile kanallara katılma özelliğini şu anda test ediyor. Tüm kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.