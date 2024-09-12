WhatsApp kullanıcılarını endişelendiren haber! 'Bir Kez Görüntüle' özelliğinde hata keşfedildi
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta "Bir Kez Görüntüle" özelliğiyle ilgili bir açık tespit edildi. Güvenlik şirketi hacker'ların bu yöntemle özel mesajlara ulaşabileceğini belirtti. Tarayıcılara dikkat çeken uzmanlar veriyi kaydetmenin yöntemi olduğunu söyledi.
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta önemli bir gizlilik açığa çıktı. Dev uygulama iki milyar kullanıcısını hassas veri sızıntısı riskiyle karşı karşıya bıraktı. Güvenlik şirketleri, WhatsApp'ın mesajların kaybolmasını sağlayan “View Once” özelliğindeki hatayı tespit etti.
WHATSAPP'TA SIZINTI
Bir kullanıcı birine View Once (görüntülenince otomatik olarak silinen) mesajı gönderdiğinde, bu mesaj alıcı tarafından görüntülendikten saniyeler sonra kayboluyor. Ayrıca, alıcının mesajı iletmesi ya da kaydetmesi engelleniyor, ekran görüntüsü alınması da mümkün değil.
Bu özellik yalnızca mobil platformlarda kullanılabiliyor. Masaüstü uygulamasını açan ya da tarayıcı üzerinden WhatsApp'ı açan kullanıcılar genellikle “Bir kez görüntülenen bir mesaj aldınız. Daha fazla gizlilik için bunu yalnızca telefonunuzda açabilirsiniz” mesajı görüyor.
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Ancak güvenlik araştırmacıları, bu korumayı aşmanın ve mesajı yalnızca masaüstünde, tarayıcıda görüntülemenin değil, aynı zamanda kaydetmenin de bir yolu olduğunu söylüyor.
Bu uygulamada açık konusunda WhatsApp'a bilgi verildi. WhatsApp kısa süre sonra bu açığı yamayacağını belirtti. Ancak o zamana kadar güvenilmeyen kişilere hassas bilgiler içeren "bir kez göster" mesajları gönderilmemesi tavsiye ediliyor.