WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek yenilik: Sohbetleri ayırt etmek artık daha kolay

17 Kasım 2024 13:34 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:34

WhatsApp, sohbetlerdeki karışıklığı önlemek ve kullanıcıların mesajlarını daha kolay ayırt edebilmesi için temalı ve renkli ikonlar özelliğini test ediyor. Bu yenilik, sohbetlerin ana ekranda daha belirgin hale gelmesini sağlayacak.

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WhatsApp​, sık sık sohbetleri karıştıran ve yanlış kişilere mesaj gönderen kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bir özellik geliştiriyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, sohbetlerdeki kimlik​ karmaşasını gidermek amacıyla "renkli temalı ikonlar" özelliğini test etmeye başladı.

WHATSAPP, SOHBETLERİ RENKLENDİRİYOR

Yeni özellik sayesinde sohbet ekranında her kullanıcı veya grup için farklı renklerde temalı ikonlar görünecek. Bu da profil fotoğrafı olmayan kişileri ve grup sohbetlerini birbirinden ayırt etmenizi kolaylaştıracak.

Şu anda profil fotoğrafı olmayan sohbetler, bembeyaz bir ikonla WhatsApp’ın ana ekranında gösteriliyor. Temalı ikonlar ise sohbetleri mavi, yeşil, kırmızı gibi farklı renklerde göstererek mesajların yanlış kişilere gönderilme sorununu çözmeyi amaçlıyor.

Güncelleme şu an test aşamasında ve kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Halihazırda WhatsApp’ın mevcut tema özelliğiyle uygulamanın ana rengini kişisel tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Yeni temalı ikonlar ise bu kişiselleştirme seçeneklerini bir adım ileri taşımış olacak.

Güncelleme şu anda test aşamasında olup, yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.