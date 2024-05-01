WhatsApp, mesaj hakkınızı elinizden alabilir! Bir hareketinize bakıyor

01 May 2024 17:55 - Güncelleme : 01 May 2024 17:56

WhatsApp'ın Android için son beta güncellemesi olan 2.24.10.5 sürümüyle, platformun yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirket gelecekteki bir güncellemeyle kullanıcı hesaplarını belirli ihlallerde geçici olarak kısıtlama yeteneği eklemeyi planlıyor.

Bu yeni özellik sayesinde, hesapları kısıtlanan kullanıcılar belirli bir süre boyunca yeni sohbetler başlatamayacaklar. Ancak mevcut sohbetlerden ve gruplardan gelen mesajları alabilirler ve cevap verebilirler.

WHATSAPP, HESAP KISITLAMA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK?

WhatsApp, kötü amaçlı spam benzeri davranışlarda bulunan, otomatik veya toplu mesaj gönderen ve uygulamanın hizmet şartlarını ihlal edecek şeyler yapan hesapları "otomatik araçlar" ile tespit edip kısıtlayacak.

Söz konusu araçlar, uçtan uca şifrelenmiş olması nedeniyle mesajlarınızın ve aramalarınızın içeriğine erişemeyecek. Bunun yerine mesaj gönderme sıklığı veya otomatik komut dosyalarının kullanılıp kullanılmadığı gibi şüpheli kullanıcı davranışlarını takip edecek.

Araç, hesabınızın kısıtlanmayı gerektirecek bir davranışta bulunduğunu tespit ederse WhatsApp'ın yeni özelliği devreye girecek. Bununla birlikte kısıtlamanın kaç gün veya kaç ay süreceği sorusu ise cevapsız.

"WABetaInfo.com" sitesinin aktardığına göre WhatsApp, yeni özelliği şu anda test ediyor. Genel kullanıma ne zaman sunulacağı belirsizliği koruyor.