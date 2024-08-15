WhatsApp, Meta AI için 10 farklı ses seçeneği geliştiriyor: Yapay zekaya sesli mesaj atılabilecek

15 Ağustos 2024 12:00 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:00

Meyve ve sebzeleri yıkamak yetmiyor! Bilim insanları, kimyasallardan korunmak için yapılması gerekeni açıkladı

Meyve ve sebzeleri yıkamak yetmiyor! Bilim insanları, kimyasallardan korunmak için yapılması gerekeni açıkladı

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma programlarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmek için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın iOS 24.16.10.70 beta güncellemesiyle duyurulan sesli sohbet modunun ardından, şimdi de Android 2.24.17.16 beta güncellemesiyle Meta AI için ses seçme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WABetaInfo'nun haberine göre yeni özellik, kullanıcılara Meta AI için 10 farklı ses arasından seçim yapma imkanı sunacak. Bu sayede kullanıcıların, kendi tercihlerine en uygun sesi seçerek Meta AI ile olan etkileşimlerini daha kişisel ve doğal hale getirebileceği ifade edildi.

META AI SES MODU GELİYOR

WhatsApp, Meta AI altyapısı için geliştirdiği Ses Modu (Voice Mod) özelliği sayesinde kullanıcıların Meta AI'a sesli mesaj göndermesine olanak tanıyacak. Bu da yapay zeka asistanıyla yazılı komut kullanmadan konuşulabileceği anlamına geliyor.

Daha önce Meta AI'la konuşmak için, tıpkı ChatGPT ve Google Gemini'da olduğu gibi prompt prompt yazmak gerekiyordu. Fakat özellikle uzun bir komut yazmanız gerektiğinde bu yöntem, elinizin yorulmasına yol açabiliyordu. Ses Modu sayesinde Meta AI'ın bu sorunu ortadan kalkıyor.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, Meta AI'ın Ses Modu henüz WhatsApp'ın kararlı sürümünde kullanıma sunulmadı. Erişime açıldığında, sohbet alanında bir sesli mesaj düğmesi yer alacak ve kullanıcılar bu düğmeye basarak yapay zekayla konuşabilecek.