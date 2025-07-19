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 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp reklam dönemini resmen başlattı: Yeni özellikten ilk ekran görüntüleri geldi

WhatsApp uygulamasında reklam dönemi resmen başladı. Kullanıcılar bu reklamlara tıklayarak tıpkı normal durumlar gibi görüntüleyebilecek. Ancak endişelenmeyin, istemediğiniz reklamlara karşı engellemeler getirilebilecek.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 09:59

, Android için en son beta sürümünde iki önemli yeniliği kullanıma sundu: Durum Reklamları ve Öne Çıkan Kanallar. Bu özellikler, Meta'nın 17 Haziran'da duyurduğu ve kullanıcıların uygulama içinde sponsorlu içerik ve tanıtım yapabilmelerini sağlayacak olan yeni işlevler arasında yer alıyor.

WHATSAPP'A REKLAMLAR RESMEN GELDİ

WhatsApp’ın 2.25.21.11 numaralı beta sürümünde sunulan ilk yenilik, Durum Reklamları. İş hesapları ve içerik üreticileri, uygulamanın Durum bölümünde sponsorlu içerik yayınlayabilecek.

Reklamlar, kullanıcıların takip ettikleri kişiler tarafından paylaşılan güncellemeler arasında yer alacak. Ancak reklamların "sponsorlu içerik" olarak işaretlendiği belirtilecek. Kullanıcılar, reklamlara tıkladıklarında, normal durumlarla aynı şekilde görüntüleyebilecekleri sponsorlu içeriklerle karşılaşacaklar.

WhatsApp, kullanıcıların istemedikleri reklamları engellemelerini sağlayacak bir özellik de sunuyor. verenleri engelleyen kullanıcılar, bu reklamların bir daha gösterilmemesini sağlayabilecekler.

WhatsApp reklam dönemini resmen başlattı: Yeni özellikten ilk ekran görüntüleri geldi

HERKESE AÇIK KANALLAR TANITILACAK

Diğer bir yenilik ise Tanıtılan Kanallar oldu. Durum Reklamları ile benzer şekilde çalışacak ancak özellikle kanal sahiplerine hitap ediyor.

Tanıtılan Kanallar, halka açık kanalların WhatsApp'ta öne çıkarılmasına ve daha fazla kişiye ulaşmasına olanak tanıyacak. İşletmeler, içerik üreticileri ve markalar, tanıtım yaparak kanallarının daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayabilecekler. Kullanıcılar, söz konusu kanalın sponsorlu olduğunu belirten küçük bir etiket görecek.

WhatsApp'ın 2.25.19.15 numaralı beta sürümünde, kullanıcıların gördükleri reklamlara dair daha detaylı raporlar oluşturabilmesi için yeni bir özellik sunulmuştu. Raporlar, kullanıcıların izledikleri reklamlara dair bilgileri, reklam verenler hakkında verileri ve reklamların hangi tarihlerde gösterildiğini içerecek şekilde tasarlandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp Durum Reklamları ne zaman kullanılabilir olacak?
Durum Reklamları şu anda WhatsApp'ın beta sürümünde test ediliyor. Ancak kısa süre içinde geniş kitlelere sunulması bekleniyor.
ETİKETLER
#whatsapp
#reklam
#Durum Reklamları
#Öne Çıkan Kanallar
#Sponsorlu İçerik
#Teknoloji
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