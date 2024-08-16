WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem! Artık değiştirilebilecek

16 Ağustos 2024 09:17 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:34

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına arayüzünde önemli değişikliklere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde uygulama, Android sürümünü iOS ile uyumlu hale getirmek amacıyla daha koyu bir yeşil tonuna geçiş yapmıştı. Ayrıca doğrulama rozetlerinin rengini de yeşilden maviye dönüştürmüştü.

WHATSAPP'A SOHBET TEMASI ÖZELLİĞİ GELİYOR

Ancak asıl heyecan verici gelişme, WhatsApp'ın yeni bir özelleştirme seçeneği sunmaya hazırlanması. WABetaInfo tarafından tespit edilen bilgilere göre, WhatsApp'ın Google Play beta programı üzerinden sunulan 2.24.17.19 sürümünde, "Sohbet Teması" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışılıyor.

"Sohbet Teması" sayfasında, sohbetlerdeki duvar kağıdını değiştirebileceğiniz bir seçenek ile "Mesaj Rengi" seçeneği yer alıyor. Duvar kağıdını değiştirmek zaten uzun yıllardır var olan bir özellikti. Mesaj rengini değiştirme özelliği ise uygulamaya yeni eklendi.

Kullanıcılar, bu seçeneği kullanarak mesaj balonlarının renklerini değiştirebilecek. Bu değişiklikler hem bireysel hem de grup sohbetlerine anında uygulanacak.

WHATSAPP SOHBET TEMASI ARKA PLAN DEĞİŞTİRME

WhatsApp, sohbet teması arka plan değiştirme özelliğini henüz genel kullanıma sunmadığından, bu seçenek herkeste çalışmayabilir. Ancak genel kullanıma sunulduktan sonra aşağıdaki adımları uygulayarak sohbet renkleri değiştirilebilecek:

WhatsApp'ı açın.

"Ayarlar" sayfasına girin.

"Sohbetler" bölümündeki "Sohbet teması" (Chat theme) kısmını bulun.

Buradaki "Duvar kağıdı" ayarı, WhatsApp sohbetlerinde kullanmak istediğiniz arka plan resmini belirlemenizi sağlarken, "Mesaj rengi" ise sohbetlerin ana renk temasını değiştirmenizi mümkün kılıyor. İsterseniz aynı ayarlar sayfasından değişikliği geri de alabiliyorsunuz.