Whatsapp video gönderememe sorunu çözümü 2024

29 Nisan 2024 18:45 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:25

WhatsApp, Android platformunda video gönderme sorunuyla karşı karşıya. Kullanıcılar, bu hatayla karşılaşırken, WhatsApp'ın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması endişeleri artırıyor. Detaylar haberimizde!

Kullanıcılar, Whatsapp'ta video göndermeye çalıştıklarında "Bu video gönderilemiyor. Farklı bir video seçip tekrar deneyin" uyarısı alıyorlar.

Hatanın şimdilik sadece Android cihazlarda yaşandığı bildiriliyor

WhatsApp'taki bu sorun, tüm Android telefon markalarında görülmüyor.

Sorunu yaşayan kullanıcılar, WhatsApp'ın daha eski bir sürümünü yükleyerek şimdilik geçici bir çözüm bulabiliyorlar.

Whatsapp, henüz bir güncelleme yayınlayarak sorunu çözmedi.