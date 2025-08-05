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WhatsApp Web çöktü mü? Uygulama kullanıcıları sistemden atıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlarından WhatsApp Web uygulamasına giremiyor. Karekod ile giriş yapmaya çalışan kullanıcılar "Beklenmeyen bir sorun nedeniyle çıkış yapıldı" hatasıyla karşılaşırken, şirketten henüz açıklama gelmedi.

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WhatsApp Web çöktü mü? Uygulama kullanıcıları sistemden atıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:27

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması ’ta bazı kullanıcılar yaşıyor. 5 Ağustos raporları da bu sebeple kontrol ediliyor. ’e erişim sağlamak isteyen kullanıcılar platforma giriş yapamıyor.

Binlerce kişi, siteye giriş yapıldığı an uygulamanın kendisini atması gibi bir problemle karşılaştı. Karekod ile giriş yapmaya çalışan kullanıcılar "Beklenmeyen bir sorun nedeniyle çıkış yapıldı" hatasıyla karşılaşırken,

Kullanıcılar mağduriyet yaşarken, sorunun ne zaman çözüleceğine yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

WhatsApp Web çöktü mü? Uygulama kullanıcıları sistemden atıyor

WHATSAPP WEB NASIL AÇILIR VE KURULUR?

WhatsApp Web’i kullanmak oldukça basittir. İlk adım olarak, telefonunuzda WhatsApp uygulamasının yüklü ve güncel olduğundan emin olun. Daha sonra bilgisayarınızda tercih ettiğiniz bir tarayıcıyı (örneğin, Google Chrome, Firefox veya Safari) açın ve web.whatsapp.com adresine gidin. Ekranda beliren QR kodu, bağlantının anahtarıdır. Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın, ayarlar menüsünden “Bağlı Cihazlar”a gidin ve “Cihaz Bağla” seçeneğine dokunun. Kameranızla QR kodu tarattığınızda, sohbetleriniz otomatik olarak bilgisayarınıza senkronize olur. Bu süreç, yalnızca birkaç saniye içinde tamamlanmaktadır.

WhatsApp Web çöktü mü? Uygulama kullanıcıları sistemden atıyor

WHATSAPP WEB’İN TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

WhatsApp Web, mobil uygulamanın sunduğu birçok özelliği masaüstüne taşır. Anlık mesajlaşma, sesli mesaj gönderme, fotoğraf, video ve belge paylaşımı gibi işlevler sorunsuz bir şekilde çalışır. Grup sohbetlerine katılabilir, bildirimleri takip edebilir ve emoji ile ifadelerinizi zenginleştirebilirsiniz. Ancak, sesli ve görüntülü arama gibi bazı özellikler yalnızca mobil cihazlarda kullanılabilir. WhatsApp Web’in telefonunuzun internet bağlantısına bağımlı olduğunu unutmamak gerekir; bu, kesintisiz bir deneyim için telefonunuzun çevrimiçi kalması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, klavye kısayolları ile işlemleri hızlandırmak da mümkündür.

WhatsApp Web çöktü mü? Uygulama kullanıcıları sistemden atıyor

WHATSAPP WEB GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

Güvenlik, WhatsApp Web’in en güçlü yönlerinden biridir. Uçtan uca şifreleme sayesinde, mesajlarınız yalnızca sizin ve alıcınızın cihazlarında okunabilir hale gelir. Üçüncü tarafların erişimi mümkün değildir. Yine de, kişisel güvenliğinizi artırmak için bazı adımlar atabilirsiniz. Örneğin, общedeki bir bilgisayarda WhatsApp Web kullanıyorsanız, işiniz bittiğinde mutlaka “Çıkış Yap” seçeneğini kullanın. Bu seçenek, tarayıcı arayüzünde sağ üst köşedeki menüde yer alır. Ayrıca, telefonunuzdaki “Bağlı Cihazlar” sekmesinden hangi cihazların hesabınıza bağlı olduğunu düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Bu, yetkisiz erişimleri engellemek için etkili bir yöntemdir.

WhatsApp Web çöktü mü? Uygulama kullanıcıları sistemden atıyor

WHATSAPP WEB’İN AVANTAJLARI VE SINIRLAMALARI

WhatsApp Web, özellikle uzun mesajlar yazan veya dosya paylaşımı yapan insanlar için büyük bir avantaj sunar. Klavye kullanımı, yazım hızını artırırken, büyük ekran sohbetleri ve medya içeriklerini daha rahat görüntülemenizi sağlamaktadır. İş yerinde belgeleri hızlıca paylaşmak veya arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için ideal bir seçenektir. Ancak, telefonun internet bağlantısına bağımlı olması bir kısıt olarak karşımıza çıkar. Telefonunuz kapalıysa veya şarjı biterse, WhatsApp Web de devre dışı kalır. Ayrıca, aynı anda birden fazla cihazda oturum açma desteği sunmaması, bazı durumlarda kullanımını sınırlayabilir.

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ETİKETLER
#whatsapp
#çökme
#messenger
#sorun
#whatsapp web
#Problemler
#Teknoloji
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