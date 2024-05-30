WhatsApp, yapay zeka ile görsel oluşturma özelliği geliştiriyor

30 May 2024 17:27 - Güncelleme : 30 May 2024 17:27

Aylık 2 milyarı aşkın kullanıcısıyla dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların kendilerini daha kişisel bir şekilde ifade etmelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo sitesinin haberine göre, WhatsApp'ın Android için yayınlanan "2.24.12.4" kodlu beta güncellemesiyle, yapay zeka destekli fotoğraf oluşturma özelliği üzerinde çalıştığı keşfedildi.

WHATSAPP'TA YAPAY ZEKA İLE FOTOĞRAF OLUŞTURMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kullanıcılar, Meta AI'yi kullanarak istedikleri fotoğrafı oluşturabilecek. Sohbetlerin içindeki "+" simgesine tıklanınca açılan "Imagine" butonuna basıp ardından birkaç kelime yazarak görsel üretilebilecek.

Meta AI; karmaşık akıl yürütme, talimatları takip etme, fikirleri görselleştirme ve detaylı sorunları çözme yeteneğine sahip olan bir yapay zeka asistanı olarak biliniyor. Instagram, Facebook ve Messenger'ın yanı sıra meta.ai adresindeki web uygulamasında da kullanılabiliyor.

Öte yandan Meta AI'nin şu anda belirli ülkelerde ve seçili kullanıcılar için mevcut olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle bu kısayol başlangıçta yalnızca Meta AI'ye erişimi olan kullanıcılar için erişilebilir olacak.