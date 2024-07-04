WhatsApp, yapay zeka ile kendi fotoğrafınızı oluşturma özelliği getiriyor

04 Temmuz 2024 09:13 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:14

WhatsApp, yapay zekayı kullanıcılarının hayatına entegre etmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Birkaç ay önce Meta AI'ı tanıtan WhatsApp, şimdi de kullanıcıların kendilerinin YZ tarafından oluşturulan görüntülerini sunacak bir özellik geliştirdi.

Yeni WhatsApp beta sürümünde (v2.24.14.13) keşfedilen bu özellik, kullanıcıların kendi görüntülerine dayalı YZ resimleri oluşturmasını sağlıyor. WABetaInfo tarafından bulunan yenilik WhatsApp'ın bir özellik kartında tanıtıldı.

WHATSAPP YAPAY ZEKA İLE KENDİ GÖRSELİNİZİ OLUŞTURACAK

Bilgi kartına göre, WhatsApp'ın kullanıcıdan yalnızca tek bir selfie fotoğrafına ihtiyacı var. Bu tek resimden yola çıkan Meta AI Llama modeli, kullanıcının WhatsApp mesajları içinde verdiği komutlara göre çeşitli görüntüler oluşturabiliyor.

Kullanıcılar bu özelliği kullanmak için Meta AI sohbet ekranında "imagine me…" (beni şöyle hayal et...) ya da bir sohbet ekranında "Meta AI imagine me…" (Meta AI beni şöyle hayal et...) şeklinde komut girecek.

Örneğin "Imagine me wearing a blue headset" (Beni mavi bir kulaklık giyerken hayal et) komutunu verdiğinizde, Meta AI devreye giriyor ve isteğinizi yerine getiriyor.

Yeni özellik şu anda beta aşamasında bulunuyor. Genel kullanıma sunulacağı tarih ise belirsiz.