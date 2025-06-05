WhatsApp yapay zekayı kullanıcıların avucuna getiriyor! Herkes kendi asistanını oluşturabilecek

WhatsApp'ın test etmeye başladığı "AI Studio" özelliği sayesinde artık herkes kendi yapay zeka sohbet asistanını oluşturabilecek. Kişisel asistanınız ister bir motivasyon koçu, ister esprili bir yol arkadaşı, isterse de ciddi bir bilgi uzmanı olsun… Seçim size ait olacak. İşte detaylar.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların uygulama içinde kendi yapay zeka sohbet botlarını oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. WABetaInfo'nun haberine göre, şu anda yalnızca sınırlı sayıda WhatsApp beta kullanıcısına sunulan "AI Studio" adlı yeni bölüm, kullanıcılara kendi AI asistanlarını oluşturma konusunda yol gösteriyor.

Kullanıcıların oluşturdukları yapay zekalarının rolünü, kişilik özelliklerini, uzmanlık alanlarını ve konuşma tarzını belirleyebileceği bu özellik, OpenAI'ın özelleştirilebilir GPT'leri veya Google Gemini'ın "Gems" seçeneğine oldukça benzer diyebiliriz.

WHATSAPP ÜZERİNDEN AI ASİSTANI NASIL OLUŞTURULUR?

Oluşturma süreci, AI Studio ekranı üzerinden rehberli bir akışla ilerliyor ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile kolay takip edilebilir bir yapı sunuyor. Süreç, kullanıcıların yapay zekalarına bir rol seçmesiyle başlıyor. Bu rol, bir ders çalışma koçundan seyahat asistanına ya da motivasyon arkadaşı gibi seçeneklere kadar uzanabiliyor.

Ardından, kişilik tarzı ve tonu seçiliyor (sakin ve düşünceli, enerjik ve eğlenceli ya da profesyonel ve bilgilendirici gibi) ve WhatsApp, bu seçimlere göre yapay zekanın davranış ve konuşma tarzını şekillendirmeye yardımcı olacak akıllı önerilerde bulunuyor.

WhatsApp'ın sahibi Meta, halihazırda kullanıcıların Instagram ve Messenger gibi Meta hizmetlerinde yapay zeka destekli sohbet botları oluşturup özelleştirmesine olanak tanıyan web tabanlı bir AI Studio aracına sahip. Ancak bu özelliğin doğrudan WhatsApp içine entegre edilmesi, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.