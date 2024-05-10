WhatsApp yeniliğe doymadı! Tasarımda 'renk' revizyonu başladı

10 May 2024 09:15 - Güncelleme : 10 May 2024 10:15

Sevilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulamayı daha kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlayan yeni tasarım güncellemesini duyurdu. Güncelleme iPhone ve Android kullanıcılarına aynı anda sunulmaya başlandı.

WHATSAPP BEYAZA BÜRÜNDÜ

WhatsApp'ın X hesabından duyurulan yeni tasarıma göze çarpan ilk değişiklik, beyaz rengin uygulama geneline hakim olması. Bilindiği gibi WhatsApp'ın ana rengi kurulduğu günden bu yana yeşil olarak kalmıştı.

Halen de öyle sayılır çünkü logo ve detay renklerinde bir değişim bulunmuyor. Ancak değişen tasarımın ardından uygulamayı açtığınızda beyaz görme sıklığınız yeşile göre artık daha fazla olacak.

DAHA KOYU KARANLIK MOD

Android uygulaması için WhatsApp, düşük ışıklı ortamlarda göz yorgunluğunu azaltmak için daha yüksek kontrast ve daha derin tonlara odaklanan ve aynı zamanda görsel çekiciliği ve okunabilirliği artıran daha koyu bir karanlık mod getirdi.

'META AI' SOHBET BOTU ÖN PLANDA

Sohbetler sekmesinden ulaşılabilen arama çubuğunda artık 'Ask Meta AI' (Meta AI'ya sor) yazısıyla karşılaşıyoruz. Bu özellik, WhatsApp'ın kullanıcıların sorularına cevap veren ve günlük belirli işlerinde yardımcı olmayı amaçlayan sohbet botu hızlı erişim sağlıyor.

Meta AI ayrıca Facebook Messenger, Facebook uygulaması ve internet sitesi üzerinden de kullanılabiliyor. Henüz Türkiye'de açık olmadığı için Türkçe dil desteği de bulunmayan sohbet botu, önümüzdeki günlerde daha fazla ülkede kullanıma sunulacak.

YENİ WHATSAPP TASARIMI YAYINLANDI

WhatsApp, yeni tasarımı bu haftadan itibaren Android ve iOS'ta piyasaya sürdüğünü duyurdu. Ancak güncelleme kademeli olarak yayınlandığından herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

Şirket, paylaşımında "WhatsApp'a yepyeni bir görünüm kazandırmak ve aynı zamanda tanıdık + kullanımı kolay tutmak için tasarım güncellemelerini sunuyoruz" ifadesini kullandı.