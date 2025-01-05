WhatsApp'a 2025'in ilk güncellemesi geldi: Artık bu özelliği kapatabileceksiniz

05 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 11:30

WhatsApp, 2025 yılına önemli bir güncellemeyle girdi. Artık kullanıcılar, hareketli içeriklerin animasyonlarını açma / kapatma konusunda özgür olacak. Emojiler, çıkartmalar ve GIF'lerin animasyonları ayrı ayrı devre dışı bırakılabilecek veya aktif tutulabilecek.

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2025 yılını önemli bir güncellemeyle karşıladı. WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın Android için 2.25.1.10 beta sürümünde ortaya çıkan bir özellik, kullanıcıların emojiler, çıkartmalar ve GIF'ler gibi hareketli içeriklerin animasyonlarını yönetmesine olanak sağlayacak.

ANİMASYONLARI KAPATMA SEÇENEĞİ GELİYOR

Yeni özellikle birlikte WhatsApp, animasyonlu içeriklerin otomatik olarak oynatılmasını devre dışı bırakma seçeneği sunacak. Kullanıcılar, uygulama ayarlarından animasyonları yönetebilecek ve emojiler, çıkartmalar ve GIF'ler için ayrı ayrı tercihler yapabilecek. Örneğin hareketli emojileri statik tutmayı tercih ederken, GIF'lerin animasyonlu olmasını açık bırakmak mümkün olacak.

Animasyonların dikkat dağınıklığına yol açtığını düşünüyorsanız, bu özellik size rahat bir nefes aldıracaktır. Yeni ayarlar sayesinde istemediğiniz hareketli içeriklerden kaçınırken, sohbet akışını daha sade hale getirebileceksiniz. Hareketli emojiler devre dışı bırakıldığında statik olarak görüntülenirken, çıkartmalar ve GIF'ler de yalnızca üzerine tıkladığınızda hareket edecek.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak beta testlerinin sürmesi, özelliğin yakında kararlı sürümlere entegre edileceğine işaret ediyor.