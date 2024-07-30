WhatsApp'a 'beğen' özelliği! Mesajlara hızlı kalp atma dönemi başlıyor

30 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:58

WhatsApp, kullanıcıların mesajlara daha hızlı tepki vermesini sağlayacak yeni bir özelliğini Android için test etmeye başladı. WABetaInfo tarafından tespit edilen bu özellik, mesajlara çift dokunarak tepki vermeyi mümkün kılacak ve bu işlem sırasında varsayılan olarak bir 'kalp emojisi' görünecek.

WHATSAPP ÖZELLİKLERİ ARTIYOR

WhatsApp'ın "2.24.16.7" kodlu Android beta sürümünde görülen bu özellik, mesajlara hızlı tepki verme sürecini büyük ölçüde hızlandıracak. Normalde bir mesaja uzun süre basarak emojiyi seçmek yerine, kullanıcılar sadece çift dokunarak tepki verebilecek. Bu özellik, Instagram ve Facebook gibi diğer Meta uygulamalarında da bulunuyor.

WABetaInfo, çift dokunarak mesaj tepkisi verme seçeneğinin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ve şu anda sadece beta test kullanıcılarına sunulduğunu belirtti. Bu bağlamda Google Play Beta programı üzerinden WhatsApp'ın Android beta sürümünün en son versiyonunu kullananlar bu özelliğe erişebilir.

WhatsApp, mesajlara hızlı tepkilerin yanı sıra birkaç yeni özellik üzerinde de çalışıyor. Bunlar arasında 'canlı sesli mesaj transkripsiyonu' ve 'mesajların gerçek zamanlı çevirisi' gibi fonksiyonlar bulunuyor. Ayrıca platformun yapay zeka sohbet botu Meta AI'a yeni dil destekleri, Imagine Edit ve Imagine Me gibi ek işlevler de eklenecek.

WHATSAPP MESAJ BEĞENME NASIL YAPILIR?

Şu anda WhatsApp'ta bir mesajı beğenmek için, mesajın üstüne basılı tutup açılan ekrandaki kalp emojisini seçmek gerekiyor. Yeni özellik genel kullanıma açıldıktan sonra basılı tutmaya gerek kalmayacak. Mesaja direkt çift dokunarak like atılabilecek.