WhatsApp'a beklenen özellik sonunda geliyor

Grup sesli ve görüntülü aramalar, WhatsApp Web sürümünde de kullanılabilir hâle geliyor. Özellik hem Android hem iPhone kullanıcılarını aynı görüşmede buluşturacak.

Uzun süredir "neden yok?" diye sorulan özellik sonunda WhatsApp Web için yolda. Popüler mesajlaşma uygulamasının web sürümü, çok yakında grup sesli ve görüntülü aramaları destekleyecek. Yani tarayıcı üzerinden de tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi grup görüşmeleri yapmak mümkün olacak. Üstelik platform farkı da olmayacak; Android ve iPhone kullanıcıları aynı aramada buluşabilecek.