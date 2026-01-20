WhatsApp'a beklenen özellik sonunda geliyor

Menü Kapat
TGRT Haber
Ocak 20, 2026 17:33
1
Grup sesli ve görüntülü aramalar, WhatsApp Web sürümünde de kullanılabilir hâle geliyor. Özellik hem Android hem iPhone kullanıcılarını aynı görüşmede buluşturacak.

Uzun süredir "neden yok?" diye sorulan özellik sonunda WhatsApp Web için yolda. Popüler mesajlaşma uygulamasının web sürümü, çok yakında grup sesli ve görüntülü aramaları destekleyecek. Yani tarayıcı üzerinden de tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi grup görüşmeleri yapmak mümkün olacak. Üstelik platform farkı da olmayacak; Android ve iPhone kullanıcıları aynı aramada buluşabilecek.

2
GRUP ARAMALARI WEB’E TAŞINIYOR

Bugüne kadar WhatsApp Web, mesajlaşma konusunda oldukça güçlüydü ancak grup aramaları tarafında belirgin bir eksik vardı. Yeni özellikle birlikte bu açık kapanıyor. Web sürümü, mobilde sunulan grup arama deneyimine bir adım daha yaklaşıyor. Bilgisayar başında çalışanlar için bu değişiklik açıkçası günlük iletişimi ciddi biçimde kolaylaştıracak gibi duruyor.

3
BETA SÜRÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu gelişme, WhatsApp’ın test sürümlerini yakından izleyen WABetaInfo tarafından fark edildi. Özelliğin şu anda WhatsApp Web’in beta sürüm kodlarında yer aldığı belirtiliyor. Aktif geliştirme aşamasında olması, çok uzak olmayan bir tarihte genel kullanıma açılabileceğini düşündürüyor.

4
TEK TIKLA GÖRÜŞME BAŞLATILABİLECEK

Yeni sistemle birlikte grup sohbetine girildiğinde, grup adının hemen yanında sesli ve görüntülü arama ikonları yer alacak. Yani telefondaki alışkanlık aynen devam edecek. Tek tıkla arama başlatılabilecek, hatta görüşme sırasında sesli aramadan görüntülü aramaya geçiş de yapılabilecek.

5
ARAMA LİNKİ VE PLANLAMA DETAYI

Dikkat çeken bir başka yenilik ise arama bağlantıları. WhatsApp Web üzerinden özel arama linkleri oluşturulabilecek ve bu linkler kolayca paylaşılabilecek. Ayrıca grup aramalarını ileri bir tarihe planlamak da mümkün olacak. Arama kalitesini korumak adına katılımcı sayısının ise 32 kişiyle sınırlandırılması bekleniyor.

 

