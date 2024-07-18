WhatsApp'a 'çeviri' geliyor: Yabancı dildeki mesajlar otomatik Türkçe olacak

18 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:11

Instagram'a 'Süper Beğeni' geliyor: Günde bir kez kullanılabilecek

Instagram'a 'Süper Beğeni' geliyor: Günde bir kez kullanılabilecek

WhatsApp, yapay zeka ile kendi fotoğrafınızı oluşturma özelliği getiriyor

WhatsApp, yapay zeka ile kendi fotoğrafınızı oluşturma özelliği getiriyor

Sevilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların yabancı dildeki mesajları otomatik olarak kendi dillerine çevirebilecekleri bir özellik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın 2.14.15.12 kodlu Android beta sürümünde yeni özellik fark edildi. Buna göre, kullanıcılar yabancı dildeki bir mesajı, üzerine basılı tutup ardından "Çevir" seçeneğine tıklayarak kendi diline çevirebilecek.

Bir mesajın çevrilip çevrilmediğinin anlaşılması için WhatsApp, mesaj baloncuğunun hemen altında "Translated" (Çevrildi) ibaresini yerleştirecek.

WHATSAPP ÇEVİRİ ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI İÇİN DİL PAKETİ İNDİRMEK GEREKECEK

WhatsApp, mesaj çevirilerini cihaz üzerinde gerçekleştirecek. Bu bağlamda, hedef dil ile çevirisi yapılacak dilin paket halinde telefona indirilmesi gerekecek.

Örneğin WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsünde, İspanyolca'dan İngilizce'ye çeviri yapılmasını sağlayan dil paketinin 72 MB boyutunda olduğu gözüküyor. 72 MB oldukça küçük bir alan kaplasa da çeviri yapılacak dil sayısı arttıkça telefonda daha fazla alan kaplayacaktır.

WhatsApp'ın yeni özelliği henüz geliştirme aşamasında bulunuyor. Bu sebeple bütün kullanıcılara açılmadı. Ayrıca bütün dilleri destekleyip desteklemeyeceği gibi soruların da şu an için cevabı yok.