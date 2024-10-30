WhatsApp'a çok konuşulacak yeni emoji geldi! Anlamı dikkat çekti

30 Ekim 2024 09:54 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:55

WhatsApp, kullanıcıların duygularını daha iyi ifade etmelerini sağlayan yeni bir "bakım" emojisini test ediyor. Geliştirilme aşamasında olan söz konusu emoji, 2024 yılı bitmeden tüm kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor. Emojinin anlamı ise herkesin dikkatini çekti.

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WhatsApp​, kullanıcılarına daha fazla ifade seçeneği sunmak amacıyla emoji​ tepki seçkisini genişletiyor. WhatsApp'ın TestFlight üzerinden erişime açılan güncellemesiyle birlikte sohbetlerde empati, destek ve dayanışma duygularını ifade etmek artık çok daha kolay olacak.

WHATSAPP, YENİ BAKIM EMOJİSİ GELİŞTİRİYOR

WABetaInfo tarafından son gelen bilgilere göre popüler mesajlaşma​ uygulamasının son beta sürümünde (iOS 24.22.10.73), "bakım" temalı bir emoji geliştiriliyor. Söz konusu emoji, daha önce Facebook'ta kullanıma sunulan ve büyük beğeni toplayan küçük bir kalbi kucaklayan gülümseyen yüz şeklinde tasarlandı.

Sevimli görünen bu ifade, kullanıcıların mesajlara hızlıca dokunarak empati ve şefkat duygularını yansıtmalarına imkan tanıyacak.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Henüz geliştirilme aşamasında olan yeni "bakım" emojisinin, WhatsApp'ın ilerleyen güncellemelerinden birinde kullanıcılarla buluşacağı ifade edildi. Resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da, 2024 yılı bitmeden güncellemenin tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.