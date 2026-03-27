WhatsApp, uygulamayı daha pratik ve kullanışlı hale getirmek için bir dizi yeni özelliği devreye almaya başladı. Güncellemeyle birlikte iPhone’da iki hesap kullanabilme, Android ile iOS arasında sohbet geçmişi aktarımı ve yapay zekâ destekli mesaj önerileri gibi dikkat çeken yenilikler geliyor.

HABERİN ÖZETİ WhatsApp’a dev güncelleme geldi WhatsApp, iPhone'da iki hesap kullanma, platformlar arası sohbet aktarımı ve yapay zeka destekli mesaj önerileri gibi yeni özellikler sunuyor. iPhone'da tek cihaz üzerinde iki farklı WhatsApp hesabı kullanma özelliği geliyor. Android ile iOS arasında sohbet geçmişi, fotoğraflar ve videolar dahil tüm veriler taşınabilecek. Depolama alanını yönetmek için sohbetlerdeki büyük dosyaları kolayca bulup silme imkanı sunuluyor. Kullanıcılar emoji yazdığında otomatik olarak uygun çıkartmalar önerilecek. Meta AI ile fotoğraf göndermeden önce rötuş yapılabilecek ve arka plan nesneleri kaldırılabilecek. Yapay zeka, sohbetin bağlamına göre önerilen yanıt taslakları oluşturarak yazmaya yardımcı olacak.

Şirketin açıklamasına göre özellikler kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Yani uygulamanız güncel olsa bile yeni araçların bazılarını hemen görmeyebilirsiniz.

TEK İPHONE’DA İKİ WHATSAPP HESABI

Güncellemenin en çok konuşulan yeniliklerinden biri iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor. Artık tek bir iPhone üzerinde iki farklı WhatsApp hesabı kullanmak mümkün olacak. Bu özellik Android tarafında bir süredir vardı. iPhone kullanıcıları ise genellikle iş ve kişisel hesaplarını ayırmak için ikinci bir telefon kullanmak zorunda kalıyordu. WhatsApp’a göre artık buna gerek yok. Uygulamadaki profil fotoğrafı alt sekmede görüneceği için hangi hesapta olduğunuzu anlamak da oldukça kolay olacak. Böylece hesaplar arasında karışıklık yaşanmadan geçiş yapılabilecek.

İPHONE VE ANDROİD ARASINDA SOHBET TAŞIMAK KOLAYLAŞIYOR

Telefon değiştirirken en büyük sorunlardan biri sohbet geçmişinin kaybolmasıydı. Özellikle Android’den iPhone’a ya da tam tersi geçişlerde bu süreç oldukça zorlayıcı olabiliyordu. Yeni özellikle birlikte WhatsApp, platformlar arası sohbet aktarımını genişletti. Artık yalnızca mesajlar değil, fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere tüm sohbet geçmişi iPhone’dan Android’e veya Android’den iPhone’a taşınabilecek. Üstelik işlem birkaç dokunuşla yapılabiliyor. Yani yeni telefona geçerken konuşmalarınızı geride bırakma korkusu büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

DEPOLAMA ALANI İÇİN DAHA AKILLI TEMİZLİK

WhatsApp’ın getirdiği bir diğer yenilik de depolama yönetimiyle ilgili. Telefonunda yer açmak isteyen kullanıcılar artık tüm sohbeti silmek zorunda kalmayacak. Uygulama içinde sohbet adına dokunup “Depolamayı Yönet” seçeneğine girildiğinde büyük dosyalar kolayca bulunup silinebilecek. İsteyen kullanıcılar sohbeti temizlerken fotoğraf ve videoları kaldırıp yalnızca mesajları bırakabilecek. Kısacası, uygulama biraz daha akıllı davranıyor. Emoji yazarken otomatik çıkartma önerisi Mesajlaşmayı biraz daha eğlenceli hale getirecek küçük ama kullanışlı bir yenilik de çıkartma önerileri. Kullanıcılar emoji yazdığında WhatsApp otomatik olarak uygun çıkartmaları önerecek. Böylece çıkartma kullanmak çok daha hızlı hale gelecek ve tek dokunuşla emojiyi çıkartmayla değiştirmek mümkün olacak.

META AI İLE FOTOĞRAF RÖTUŞU

WhatsApp, Meta’nın yapay zekâ teknolojilerini de uygulamaya entegre etmeye başladı. Artık kullanıcılar bir fotoğrafı göndermeden önce sohbet ekranında küçük düzenlemeler yapabilecek. Meta AI sayesinde arka plandaki dikkat dağıtan nesneleri kaldırmak, farklı bir arka plan eklemek ya da fotoğrafa farklı bir stil vermek mümkün olacak. Ancak şirket bu özelliğin tüm kullanıcılara aynı anda gelmeyeceğini özellikle vurguluyor.

YAPAY ZEKÂ MESAJ YAZMANIZA DA YARDIM EDECEK

Güncellemede dikkat çeken bir diğer detay ise gelişmiş yazma yardımı. WhatsApp, yapay zekâ destekli sistemle sohbetin bağlamına göre önerilen bir yanıt taslağı oluşturabiliyor. Kullanıcılar özellikle ne yazacaklarını bilemedikleri anlarda bu önerilerden yararlanabilecek. WhatsApp, bu sistemin sohbetlerin gizliliğini koruyarak çalıştığını da belirtiyor.