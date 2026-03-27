Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

WhatsApp’a dev güncelleme geldi

WhatsApp, kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak yeni özellikleri duyurdu. iPhone’da iki hesap kullanımı, platformlar arası sohbet aktarımı ve Meta AI destekli araçlar uygulamaya ekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.03.2026
11:11
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
11:11

, uygulamayı daha pratik ve kullanışlı hale getirmek için bir dizi yeni özelliği devreye almaya başladı. Güncellemeyle birlikte ’da iki hesap kullanabilme, ile iOS arasında sohbet geçmişi aktarımı ve yapay zekâ destekli mesaj önerileri gibi dikkat çeken yenilikler geliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
WhatsApp, iPhone'da iki hesap kullanma, platformlar arası sohbet aktarımı ve yapay zeka destekli mesaj önerileri gibi yeni özellikler sunuyor.
iPhone'da tek cihaz üzerinde iki farklı WhatsApp hesabı kullanma özelliği geliyor.
Android ile iOS arasında sohbet geçmişi, fotoğraflar ve videolar dahil tüm veriler taşınabilecek.
Depolama alanını yönetmek için sohbetlerdeki büyük dosyaları kolayca bulup silme imkanı sunuluyor.
Kullanıcılar emoji yazdığında otomatik olarak uygun çıkartmalar önerilecek.
Meta AI ile fotoğraf göndermeden önce rötuş yapılabilecek ve arka plan nesneleri kaldırılabilecek.
Yapay zeka, sohbetin bağlamına göre önerilen yanıt taslakları oluşturarak yazmaya yardımcı olacak.
Şirketin açıklamasına göre özellikler kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Yani uygulamanız güncel olsa bile yeni araçların bazılarını hemen görmeyebilirsiniz.

TEK İPHONE’DA İKİ WHATSAPP HESABI

Güncellemenin en çok konuşulan yeniliklerinden biri iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor. Artık tek bir iPhone üzerinde iki farklı WhatsApp hesabı kullanmak mümkün olacak. Bu özellik Android tarafında bir süredir vardı. iPhone kullanıcıları ise genellikle iş ve kişisel hesaplarını ayırmak için ikinci bir telefon kullanmak zorunda kalıyordu. WhatsApp’a göre artık buna gerek yok. Uygulamadaki profil fotoğrafı alt sekmede görüneceği için hangi hesapta olduğunuzu anlamak da oldukça kolay olacak. Böylece hesaplar arasında karışıklık yaşanmadan geçiş yapılabilecek.

İPHONE VE ANDROİD ARASINDA SOHBET TAŞIMAK KOLAYLAŞIYOR

Telefon değiştirirken en büyük sorunlardan biri sohbet geçmişinin kaybolmasıydı. Özellikle Android’den iPhone’a ya da tam tersi geçişlerde bu süreç oldukça zorlayıcı olabiliyordu. Yeni özellikle birlikte WhatsApp, platformlar arası sohbet aktarımını genişletti. Artık yalnızca mesajlar değil, fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere tüm sohbet geçmişi iPhone’dan Android’e veya Android’den iPhone’a taşınabilecek. Üstelik işlem birkaç dokunuşla yapılabiliyor. Yani yeni telefona geçerken konuşmalarınızı geride bırakma korkusu büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

DEPOLAMA ALANI İÇİN DAHA AKILLI TEMİZLİK

WhatsApp’ın getirdiği bir diğer yenilik de depolama yönetimiyle ilgili. Telefonunda yer açmak isteyen kullanıcılar artık tüm sohbeti silmek zorunda kalmayacak. Uygulama içinde sohbet adına dokunup “Depolamayı Yönet” seçeneğine girildiğinde büyük dosyalar kolayca bulunup silinebilecek. İsteyen kullanıcılar sohbeti temizlerken fotoğraf ve videoları kaldırıp yalnızca mesajları bırakabilecek. Kısacası, uygulama biraz daha akıllı davranıyor. Emoji yazarken otomatik çıkartma önerisi Mesajlaşmayı biraz daha eğlenceli hale getirecek küçük ama kullanışlı bir yenilik de çıkartma önerileri. Kullanıcılar emoji yazdığında WhatsApp otomatik olarak uygun çıkartmaları önerecek. Böylece çıkartma kullanmak çok daha hızlı hale gelecek ve tek dokunuşla emojiyi çıkartmayla değiştirmek mümkün olacak.

META AI İLE FOTOĞRAF RÖTUŞU

WhatsApp, Meta’nın yapay zekâ teknolojilerini de uygulamaya entegre etmeye başladı. Artık kullanıcılar bir fotoğrafı göndermeden önce sohbet ekranında küçük düzenlemeler yapabilecek. Meta AI sayesinde arka plandaki dikkat dağıtan nesneleri kaldırmak, farklı bir arka plan eklemek ya da fotoğrafa farklı bir stil vermek mümkün olacak. Ancak şirket bu özelliğin tüm kullanıcılara aynı anda gelmeyeceğini özellikle vurguluyor.

YAPAY ZEKÂ MESAJ YAZMANIZA DA YARDIM EDECEK

Güncellemede dikkat çeken bir diğer detay ise gelişmiş yazma yardımı. WhatsApp, yapay zekâ destekli sistemle sohbetin bağlamına göre önerilen bir yanıt taslağı oluşturabiliyor. Kullanıcılar özellikle ne yazacaklarını bilemedikleri anlarda bu önerilerden yararlanabilecek. WhatsApp, bu sistemin sohbetlerin gizliliğini koruyarak çalıştığını da belirtiyor.

ETİKETLER
#iphone
#yapay zeka
#whatsapp
#android
#Güncellemeler
#Yeni Özellikler
#Sohbet Geçmişi Paylaşımı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.