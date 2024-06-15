WhatsApp'a kanal yöneticilerinin çok işine yarayacak özellik geliyor
WhatsApp, Android beta sürümünde kanal yöneticilerine detaylı analizler sunacak yeni bir özellik geliştiriyor.
WhatsApp, kullanıcıların kullanım deneyimini artıracak yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Uygulamanın "2.24.13.10" kodlu Android beta sürümünde, kanal yöneticilerinin işini kolaylaştıracak bir özellik ortaya çıktı.
Yeni özellik, WhatsApp'taki kanallarla ilgili detaylı analizler sunulması sağlayacak. Kanal yöneticileri, yaptıkları paylaşımların kaç kullanıcı tarafından görüntülendiğini ve kanalın takip edilme performansı gibi istatistiklere ulaşabilecek.
İSTATİSTİKLERİ KANAL YÖNETİCİLERİ GÖRECEK
WABetaInfo sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre, sadece kanal yöneticileri bu istatistikleri görüntüleyebilecek. Yani kanal üyeleri belirtilen istatistiklere ulaşamayacak.
WABetaInfo, haberinde yeni özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu. Genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DENEYİMİ DE İYİLEŞTİRİLDİ
WhatsApp, arama deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni güncellemeler de duyurdu. Bu güncellemeler şu şekilde:
- Ses ile birlikte ekran paylaşımı: Birlikte videolar izlemek için ideal olan bu özellikle artık ekranınızı paylaştığınızda sesi de paylaşabilirsiniz.
- Daha fazla katılımcı: Artık tüm cihazlarınızda görüntülü aramalarda 32 kişiye kadar katılımcı ekleyebilirsiniz.
- Hoparlör vurgulama: Kimin konuştuğunu kolayca görmek için hoparlör otomatik olarak vurgulanır ve ekranda ilk sırada görünür.,