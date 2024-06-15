WhatsApp'a kanal yöneticilerinin çok işine yarayacak özellik geliyor

15 Haziran 2024 17:43 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:43

WhatsApp, kullanıcıların kullanım deneyimini artıracak yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Uygulamanın "2.24.13.10" kodlu Android beta sürümünde, kanal yöneticilerinin işini kolaylaştıracak bir özellik ortaya çıktı.

Yeni özellik, WhatsApp'taki kanallarla ilgili detaylı analizler sunulması sağlayacak. Kanal yöneticileri, yaptıkları paylaşımların kaç kullanıcı tarafından görüntülendiğini ve kanalın takip edilme performansı gibi istatistiklere ulaşabilecek.

İSTATİSTİKLERİ KANAL YÖNETİCİLERİ GÖRECEK

WABetaInfo sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre, sadece kanal yöneticileri bu istatistikleri görüntüleyebilecek. Yani kanal üyeleri belirtilen istatistiklere ulaşamayacak.

WABetaInfo, haberinde yeni özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu. Genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DENEYİMİ DE İYİLEŞTİRİLDİ

WhatsApp, arama deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni güncellemeler de duyurdu. Bu güncellemeler şu şekilde: