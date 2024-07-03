WhatsApp'a kritik güncelleme: Görüntülü not paylaşmak kolaylaştı

03 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:25

WhatsApp, kullanıcıların doğrudan sohbet içinden kayıt yaparak 60 saniye uzunluğuna kadar olan görüntülü notlar paylaşabileceği özelliğine yeni bir kamera modu ekleyecek.

WABetaInfo tarafından aktarıldığına göre, bu mod sayesinde kullanıcılar görüntülü notları doğrudan WhatsApp'ın içindeki kamera arayüzü kullanarak kaydedebilecek.

WHATSAPP, GÖRÜNTÜLÜ NOT ÖZELLİĞİNE YENİ KAMERA MODU EKLEDİ

Yeni kamera modu, WhatsApp'ın iOS beta sürümünde TestFlight aracılığıyla test edilmeye başlandı. Özelliğin çok yakında test sürümünden çıkıp diğer kullanıcılara da sunulması bekleniyor.

Şu ana kadar bir WhatsApp görüntülü notu paylaşmak için tek seçenek, sohbet çubuğundaki kamera simgesine dokunup basılı tutmaktı. Kamera modunun kullanıma sunulmasıyla birlikte WhatsApp, kullanıcılarına video mesajlarını kaydetmek ve paylaşmak için birleşik bir yöntem sunmuş olacak.

Öte yandan aynı kamera modu içinde video ve fotoğraf da çekilebildiğini belirtmek önemli.