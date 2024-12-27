WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Mesajlara artık sizin cevap vermeniz gerekmeyecek

27 Aralık 2024 16:51 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:57

WhatsApp, bünyesinde barındırdığı yapay zeka özelliklerine bir yenisini daha ekliyor. Android ve iPhone kullanıcıları için geliştirilen yeni özellikle birlikte, WhatsApp Business kullanıcıları isterse "gelen mesajlara yapay zeka cevap versin" ayarını açabilecek.

Meta; Facebook​, Instagram​, Threads​ ve WhatsApp gibi platformlarını yapay zeka entegrasyonuyla geliştirmeye devam ediyor. Şirketin üzerinde çalıştığı son özellik ise müşterileriyle iletişimlerini WhatsApp üzerinden sürdüren işletmelere büyük kolaylık sağlayacak.

YAPAY ZEKA CEVAP YAZACAK

WhatsApp'ın son beta sürümü, işletme hesapları için "yapay zeka destekli otomatik cevaplar" özelliğini sunmaya başladı. Android platformunda bir süredir test edilen yapay zeka destekli cevaplar, artık iOS kullanıcılarının da denemesi için açıldı.

Yeni özellikle birlikte, işletmeler WhatsApp hesaplarını yapay zeka araçlarına bağlayarak otomatik cevaplar oluşturabiliyor. Bu sayede çalışma saatleriniz dışında bir müşteri size yazdığında ona otomatik olarak dönüş sağlamış oluyorsunuz. İşletmeler, QR kodu tarayarak bu yeni özelliği aktif hale getirebiliyor.

PEKİ YAPAY ZEKA NELER YAPABİLİYOR?

Yapay zeka destekli cevaplar, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Özellik kapsamında şu işlemler mümkün hale geliyor:

Ürün detaylarının otomatik paylaşımı

Müşteri taleplerine göre kişiselleştirilmiş öneriler sunma

Fiyatlandırma ve stok bilgisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlama

Satın alma süreçlerini hızlandıracak yönlendirmeler yapma

HESABINIZI 'BUSİNESS PLATFORM'A BAĞLAYABİLECEKSİNİZ

WhatsApp, yapay zeka destekli cevapların yanı sıra, işletmelere yönelik bir başka önemli yeniliği de duyurdu. İşletmeler artık WhatsApp Business hesaplarını, Business Platform'a bağlayabilecek. QR kod tarayarak aktif hale getirilebilen bu özellik, işletmelere her iki platformu tek bir noktadan yönetme kolaylığı sunacak.