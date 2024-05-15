WhatsApp'ı 'bukalemun' gibi yapacak yeni özelliğinden ekran görüntüsü geldi

15 May 2024 17:24 - Güncelleme : 15 May 2024 17:24

WhatsApp, kullanıcılarına daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunmak adına önemli bir adım atıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, sohbetlerde mesajların yer aldığı sohbet balonlarının rengini değiştirme özelliğini test etmeye başladı. Şu ana kadar sadece yeşil renkte olan sohbet balonları, yakın gelecekte farklı renklerde de kullanılabilecek.

WHATSAPP SOHBETLERİNDE RENK AYARI OLACAK

WhatsApp'ın yeni özellikleri arasında yer alacak olan bu renk değiştirme seçeneği, kullanıcıların sohbet deneyimini daha da kişiselleştirmelerini sağlayacak. Özellikle farklı renklerde sohbet balonları kullanarak, sohbet pencerelerini kendi zevkinize göre ayarlayabileceksiniz.

Yeni özelliğin kullanımı oldukça basit olacak. WhatsApp, sohbet ayarlarına renk seçeneklerini ekleyerek kullanıcıların kolayca bu değişiklikleri yapmalarını sağlayacak. Renk seçenekleri arasında birçok farklı tonun yer alması bekleniyor.

UYGULAMANIN ANA RENGİ DE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

WhatsApp'ın daha önceki beta sürümlerinde, kullanıcıların uygulamanın ana rengini değiştirmelerine olanak tanıyacak bir tema rengi özelliği geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Kullanıcılar beş farklı renk arasından istediklerini seçebiliyorlardı. Bu özellik halen geliştirilme aşamasında bulunuyor.

TELEFONUN MODUNA GÖRE TON AYARLANACAK

Seçilen sohbet balonu renginin tonu, telefonunuzun sistem temasına göre açık ya da koyu hale gelecek. Örneğin telefonunuzu aydınlık modda kullanıyorsanız sohbet balonu açık tonlarda olurken, karanlık modda kullanıyorsanız daha koyu tonlarda karşınıza çıkacak.