WhatsApp'ın son güncellemesi, yeşil ekran sorununa yol açtı! İşte çözümü

10 Kasım 2024 17:38 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:45

Son zamanlarda WhatsApp uygulamasında aniden yeşil ekran belirmesi sorunu yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu, WhatsApp'ın bilinçli olarak yaptığı bir şaka veya yeni özelliğin bir parçası değil. En son beta sürümünde ortaya çıkan bir teknik hatadan kaynaklanıyor. Çözümü ise çok basit.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp​, kullanıcılarına yeni özellikleri erkenden deneyimleme fırsatı sunmak için geliştirdiği beta kanalında beklenmedik bir sorunla karşılaştı. WhatsApp'ın 2.24.24.5 beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, sohbet ekranını açarken ekranın tamamen yeşil bir renkle kaplandığını ve uygulamanın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

WHATSAPP, KULLANICILARINA "YEŞİL EKRAN" ŞOKU

Aslında söz konusu beta güncellemesi WhatsApp'ın yeni özelliğini tanıtmak için yayınlanmıştı: artık kullanıcılar, göndermeden bıraktıkları mesajları sohbet listesinde "taslak" olarak görebiliyorlardı. Ancak ne yazık ki güncelleme bazı kullanıcılar için istenmeyen sonuçlar doğurdu. Sohbet ekranı açıldığında kullanıcıları bir yeşil ekran karşıladı ve mesajlara erişimlerini tamamen engelledi.

Ayrıca bazı kullanıcılar uygulamanın açılışta çökmesinden de şikayet ediyor. Peki sorunun kaynağı ne?

WhatsApp'taki yeşil ekran hatası bir donanım değil, yazılım sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu, cihaz ekranında kalıcı bir bozulma veya onarım gerektiren bir durum değil. Uygulama kapatıldığında sorun da kayboluyor.

Öte yandan beta sürümlerinde bu tür hataların yaşanması son derece normal. Zira beta sürümleri, kullanıcıların henüz geliştirilme aşamasında olan özellikleri test etmeleri için vardır ve uygulamanın çalışmasını engelleyebilecek çeşitli hatalar barındırabilir. Bu sebeple de WhatsApp sizin için hayati öneme sahipse, normal sürümden şaşmamanızda fayda var.

YEŞİL EKRAN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

WhatsApp uygulamasında yeşil ekran sorunu ile karşılaşanlar arasındaysanız, beta sürümünü kaldırıp normal sürümü yüklemeniz yeterli. Tabii bunu yapmadan evvel "Sohbet yedeği" bölümüne girip mesajlar, fotoğraflar ve videolar gibi medya dosyalarınız Google Drive ya da iCloud'a yüklemeyi unutmayın.