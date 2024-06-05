WhatsApp'ın tasarımı yine değişti: 'Güncellemeler' sekmesindeki yenilik dikkat çekti

05 Haziran 2024 17:40 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:40

WhatsApp geçtiğimiz günlerde Android ve iOS uygulama tasarımını güncelleyerek, kullanım kolaylığını artırmış ve baskın rengi de yeşilden beyaza çevirmişti. Tasarımda bir revizyona daha giden şirket, bu sefer de durumlar sekmesine el attı.

WhatsApp, hem sizin hem de takip ettiğiniz kişilerin durum paylaşımlarının listelendiği "Güncellemeler" sekmesinin tasarımında küçük ama önemli bir yenilik yaptı. Kullanıcıların her bir durumu açmak zorunda kalmadan büyük bir önizleme görmelerine olanak tanıdı.

WHATSAPP, 'DURUMLAR' SEKMESİNİ GÜNCELLEDİ

Aslına bakacak olursanız bu özellik yeni değil ve uzun bir süredir test ediliyordu. Ancak WABetaInfo sitesinin haberine göre, son güncelleme ile birlikte artık daha fazla beta test kullanıcısının yeni arayüzü deneyimleme şansı yakaladığı bildirildi.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere, durum paylaşımlarının bulunduğu alan, "Güncellemeler" sekmesinin en üstünde kalmaya devam ediyor ve böylece kullanıcılar sekmeyi açtıklarında hemen erişebiliyorlar.

Daha önce durum paylaşımları yuvarlık bir şekilde önizleme olarak listelenmekteydi. Yeni tasarımda, tüm durum güncellemeleri büyük bir önizleme fotoğrafıyla görülebiliyor.

KANALLAR SEKMESİNE DE YENİ TASARIM GELDİ

Bu arada WhatsApp, önerilen kanallar sekmesini de yeniden tasarladı. Artık yatay liste yerine dikey bir liste kullanılıyor. Bu sayede de kullanıcıların yeni içerikleri daha hızlı ve kolay bir şekilde keşfedebilecekleri ifade ediliyor.