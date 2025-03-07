WhatsApp’ın yapay zekası gruplara geliyor: Çok faydalı bir işleve sahip olacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android beta sürümüne eklenen yeni özellikle birlikte grup sohbetlerine yapay zeka desteği sunacağını duyurdu. Meta'nın "Meta AI" altyapısı tarafından desteklenen sistem, WhatsApp gruplarına çok faydalı bir özellik kazandıracak.

WhatsApp, Android beta sürümüne eklenen yeni özellikle birlikte yapay zeka destekli grup sohbeti simgeleri oluşturma imkanı sağladı. Kullanıcılar, sohbet odalarına özel simgeler tasarlamak için üretken yapay zekadan yararlanabilecek.

Özellik, yalnızca grup sohbetleri için geçerli olacak şekilde tasarlandı. Bire bir sohbetlerde profil resmi olarak yapay zeka tarafından oluşturulan görseller kullanılamıyor.

Güncelleme ayrıca, sohbet ortamını daha etkileşimli hale getirmek için Meta AI'ı da entegre ediyor. Sohbetlerde yapay zeka, tartışmaları çözmek, etkinlikler için fikir vermek ve eğlenceli görseller oluşturmak gibi görevlerde yardımcı olabilecek.

Android için WhatsApp beta sürümünü kullananlar, en son güncellemeyle birlikte yeni özelliği deneyimleyebilecek. Grup sohbeti simgesi oluşturulduğunda, gruptaki tüm üyeler tarafından görüntülenebilecek.

Ancak WhatsApp'ın yeni sistemi genel kullanıma ne zaman sunacağı ise henüz netleşmiş değil.