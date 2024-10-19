WhatsApp'ın yeni özelliği tepki çekti: Artık mesajlarınızı silseniz bile kaydedilecek

19 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:41

WhatsApp platformunda yeni bir tehlike ortaya çıktı. Bundan böyle Meta AI yapay zekası, mesajlarınızı (silseniz bile) "hafızasına" kaydederek kişisel bilgilerinizi hatırlayacak. Bu özellikle birlikte, Meta AI önceki konuşmalardaki verileri kullanarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunacak. Ancak kullanıcılar, gizliliklerinden endişeli.

WhatsApp​, yapay zeka desteği için Meta AI ile ilgili özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. En son Android beta sürümlerinde iki önemli güncelleme ortaya çıktı: Sesli sohbet modu ve sohbet hafızası.

SESLİ SOHBET İLE DAHA DOĞAL İLETİŞİM KURULABİLECEK

WhatsApp'ın Android için 2.24.18.18 beta sürümünde keşfedilen sesli sohbet modu sayesinde kullanıcılar, Meta AI asistanlarıyla sadece metin üzerinden değil, sesli olarak da iletişim kurabilecek. Meta CEO'su Mark Zuckerberg​ de bu özelliği doğrulayarak, WhatsApp'ın en son sürümlerini yükleyen kullanıcıların Meta AI ile konuşabileceğini açıkladı.

META AI, WHATSAPP MESAJLARINIZI HATIRLAYACAK

WhatsApp, Meta AI'ın daha da kişiselleşmesi için yeni bir adım atıyor. WABetaInfo sitesi, en son Android beta 2.24.22.9 güncellemesi ile birlikte Meta AI için bir "sohbet hafızası" (chat memory) özelliğini ortaya çıkardı. Bu özellik sayesinde Meta AI, kullanıcıların daha önce paylaştığı bazı kişisel bilgileri hatırlayabilecek ve daha alakalı, kişisel yanıtlar verebilecek.

Örneğin Meta AI, vejeteryan olup olmadığınızı, doğum gününüzü, alerjilerinizi ya da belirli bir konuşma tarzını tercih edip etmediğinizi hatırlayabilecek. Ayrıca favori kitaplarınız, belgeselleriniz veya podcast tercihleriniz gibi kişisel ilgi alanlarınıza göre öneriler sunabilecek.

KONTROL, KULLANICININ ELİNDE

Hafıza özelliği her ne kadar faydalı gibi görünse de bazı kullanıcılar, yapay zekanın kişisel bilgilerini hatırlamasını istemiyor ve bu özelliğe tepki gösteriyor. Bunun için de Meta, Meta AI'ın hangi bilgileri hatırlayacağını belirlemenize, istediğiniz zaman bu bilgileri güncellemenize ya da silmenize izin verecek.