WhatsApp'ın yeni yapay zeka özellikleri duyuruldu: "Beni astronot olarak resmet"

24 Temmuz 2024 13:53 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 13:53

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yepyeni yapay zeka özelliklerini duyurdu. ABD'li teknoloji devinin "Meta AI" isimli üretken asistanı tarafından sunulan bu özellikler, 6 dilde çeviri yapabilecek, fotoğrafları düzenleyebilecek ve kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturabilecek.

META AI YENİ ÜLKELERDE KULLANIMA AÇILDI

Meta AI; WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'da kullanılabilen ve kullanıcıların sorularına cevap verip hayal ettikleri görüntüleri oluşturmalarına olanak tanıyan bir uygulama olarak sınırlı sayıda ülkede kullanıma açılmıştı. Bu ülkeler arasına yenileri eklendi.

Meta'dan gelen bilgilere göre, Meta AI bugün itibarıyla Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun dahil olmak üzere 22 ülkede kullanılabiliyor. Buna ek olarak Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dilleri de artık destekleniyor.

IMAGINE EDİT İLE KOLAY FOTOĞRAF DÜZENLEME

Yeni özelliklere gelecek olursak, ilk başta kullanıcıların fotoğrafları düzenlemelerini sağlayan "Imagine Edit" işlevi dikkat çekiyor. Photoshop kullanmadan basit düzenlemeleri yapmak için tasarlanan bu özellik, objeler ekleme veya kaldırma dahil olmak üzere bir görseli kolayca değiştirebilmeyi ve düzenleyebilmeyi mümkün kılıyor.

Özelliği kullanmaya başlamak için "imagine" yazın, istediğiniz imajı tarif edin ve Meta AI'ın sağladığı görsele yapılmasını istediğiniz ekleme, çıkartma veya animasyon isteklerini yazın. Imagine Edit şu anda İngilizce desteğine sahip ancak yakında daha fazla dilde de kullanıma sunulacak.

IMAGINE YOURSELF ÖZELLİĞİ

WhatsApp ayrıca kullanıcıların "imagine me..." (beni şöyle hayal et) yazdıktan sonra istedikleri senaryoyu tanımlayarak çeşitli giysiler ve ortamlarda kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturabileceği "Imagine Yourself" özelliğini kullanıma açtı.

Örneğin boydan çekilmiş bir fotoğrafınızı "imagine me as astronaut" komutu ile astronot görünümüne çevirebilirsiniz. Ya da vesikalık bir görüntünüzü çıkartmaya dönüştürmek için "imagine me as 3D sticker" ifadesini yazabilirsiniz. Bu özellik ise şu an yalnızca ABD'de beta aşamasında bulunuyor.

WhatsApp, Meta AI ile oluşturulan fotoğrafların güvenliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Meta AI'ın getirdiği yeni imkanları ve gelişmeleri her geçen gün WhatsApp'taki daha fazla kişiyle paylaşmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi, kişisel mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenmiş olarak kalır. Yani WhatsApp veya Meta bile bu bilgileri göremez ya da dinleyemez."