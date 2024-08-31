WhatsApp'ta bir ilk: Meta AI ile anında sesli sohbet özelliği yolda!

31 Ağustos 2024 15:29 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:29

iPhone 16 Pro Max, çok konuşulacak yeni rengi ile kutu açılış videosunda görüldü

iPhone 16 Pro Max, çok konuşulacak yeni rengi ile kutu açılış videosunda görüldü

Global mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla zaman zaman yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Meta'ya ait şirket, bu kez yapay zeka asistanı "Meta AI" ile etkileşim kurmak için bir sesli sohbet modu özelliği üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere, bu seçenek kullanıcıların Meta AI ile gerçek zamanlı konuşmalar yaparak doğal bir dille iletişim kurmalarını sağlayacak. Bu sayede yapay zeka asistanıyla konuşmak için yalnızca mesaj yazmaya veya ses göndermeye gerek kalmayacak.

WHATSAPP KULLANICILARI, META AI İLE KONUŞABİLECEK

WhatsApp, Meta AI platformunu uzun bir süre önce uygulamaya entegre ederek kullanıcılarına sunmuştu. Kullanıcılar, Meta AI'a soru sorabiliyor, bir konu hakkında danışabiliyor veya fotoğraf üretmesini isteyebiliyor. Yapay zeka özellikleri henüz Türkiye'de kullanılamıyor.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, Android beta sürümünde Meta AI'a ses kaydı gönderme özelliği eklemişti. Sohbet botuyla konuşurken sürekli yazı yazmaya üşenenler için bu özellik, sohbet ekranındaki sağ altta bulunan ses kaydı tuşuna basarak aktifleştirilebiliyordu.

Bu deneyimi bir adım öteye taşıyan WhatsApp, artık kullanıcıların doğrudan Meta AI ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurabileceği bir özellik geliştirdi. Yani tıpkı Siri veya Google Asistan'la konuşur gibi Meta AI ile konuşmak ve sohbet etmek mümkün oldu.

WABetaInfo'ya göre yeni özellik henüz geliştirme aşamasında ve kullanıma sunulmadı.