WhatsApp'ta büyük yenilik! Görürseniz şaşırmayın: Artık en başta duracak

25 Ekim 2024 12:06 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 12:06

Meta, WhatsApp uygulamasında büyük bir yenilik yaptı. Mevcut sürümlerde mesajlara emoji bırakmak için kullanılan tepki menüsünde sınırlı sayıda emoji yer alıyordu. Şimdi bu kısım değişiyor ve yerine, sık kullandığınız emojileri en başta göreceğiniz bir menü geliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma​ uygulaması WhatsApp​, son dönemdeki güncellemeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. İnternet olmadan mesajlaşma özelliği, sohbetleri spesifik olarak kilitleyebilme, her sohbetin temasını değiştirebilme gibi dikkat çeken işlevlerin ardından uygulama, şimdi de mesajlara verilen emoji​ tepkilerini kişiselleştirmeyi test etmeye başladı.

POPÜLER EMOJİLER ARTIK TEPKİ MENÜSÜNÜN EN ÜSTÜNDE

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın Android 2.24.22.16 numaralı Android beta sürümünde görülen bir özellikle kullanıcılar, mesajlara tepki verirken en çok tercih ettiği emojileri tepki listesinin en üstünde görüntüleyebilecek. Böylece en sevdiğiniz ve sık kullandığınız emojilere daha hızlı ulaşabileceksiniz.

Öte yandan yeni kişiselleştirme seçeneğinin WhatsApp'a özel bir yenilik olmadığını belirtmek gerekiyor. Instagram, Telegram ve Facebook Messenger gibi popüler mesajlaşma uygulamaları da benzer özellikler sunuyor.

MEVCUT SÜRÜMDE SABİT EMOJİ LİSTESİ YER ALIYOR

WhatsApp'ın mevcut sürümünde, mesajlara tepki vermek isteyen kullanıcılar, sınırlı sayıda emojiyi içeren sabit bir liste ile karşılaşıyor. Bu durum da doğal olarak kullanabileceğiniz emojileri sınırlıyor. Artık tepki menüsünde ilk yedi popüler emoji görünür olacak ve sola kaydırarak diğer simgelere ulaşabileceksiniz.