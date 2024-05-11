WhatsApp'ta ekran görüntüsü alanlara kötü haber

11 May 2024 16:38 - Güncelleme : 11 May 2024 16:39

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini daha da artırmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. iOS beta sürümünde tespit edilen "24.10.10.70" kodlu güncelleme, kullanıcıların profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almanızı engelleyecek bir özelliği içeriyor.

Bu yeni özellik, diğer kullanıcıların profil fotoğraflarını izinsiz olarak kaydetmenin önüne geçmeyi amaçlıyor. Android platformunda uzun süredir bulunan bu kısıtlama, şimdi iOS kullanıcıları için de erişilebilir hale gelmeye hazırlanıyor.

WHATSAPP EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA İŞLEMİNİ ENGELLEYECEK

WhatsApp'ın bu güncelleme ile gizlilik odaklı özelliklerini genişletmesi, kullanıcıların uygulamayı daha güvenli bulmalarını sağlayabilir. Özellikle kişisel fotoğrafların izinsiz olarak paylaşılmasını veya kaydedilmesini engelleyerek, kullanıcıların mahremiyetlerini korumasına yardımcı olabilir.

Özelliğin testi tamamlanıp herkese açıldığında, ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda "WhatsApp'ta herkesin gizliliğini korumak için ekran yakalama işlemi engellenmiştir" uyarısıyla karşılaşacaksınız.

BETA AŞAMASINDA

WhatsApp'ın bu yeni özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz net değil. Ancak beta sürümünde bulunması, geliştirme aşamasının ilerlediğini gösteriyor. Öte yandan kullanıcıların bu tür güncellemeleri dikkatle takip etmeleri ve gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.