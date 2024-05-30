WhatsApp'ta kısa süreli erişim sorunu yaşandı

30 May 2024 14:19 - Güncelleme : 30 May 2024 14:34

WhatsApp kullanıcıları, bugün dünya genelinde geniş çaplı erişim sorunları yaşadı. Kullanıcılar, mesaj gönderme ve alma, sesli ve görüntülü arama yapma gibi temel işlevlerde kesintiler yaşadıklarını bildirdi.

Sorunun kaynağı hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, kısa süre içinde düzeldiği rapor edilmeye başlandı.

Çeşitli kaynaklardan durum raporlarını ve şikayetleri toplayan Downdetector.com sitesi, kullanıcıların WhatsApp uygulamasında mesaj gönderirken ve alırken sorun yaşadıklarını bildirdi.